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Деменция больше не страшна: наука нашла способы профилактики заболевания

1:16
Здоровье

Про такое заболевание как деменция мало кто задумывается в молодом возрасте. Однако количество случаев в мире растёт. Учёные сообщили, что через 25 лет уже 153 млн человек будут страдать этой болезнью. О методах профилактики пишет издание "Ферра".

Мужчина с книгой
Фото: commons.wikimedia.org by Ben White benwhitephotography, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина с книгой

Одним из действенных способов предотвратить деменцию являются горизонтальные и вертикальные движения глаз. Исследования показали, что даже просмотр телевизора или чтение книг снижает риск возникновения старческого слабоумия.

Также изучение новых дисциплин и получение знаний позволяет избежать деменции. Каждый дополнительный год обучения снижает риск на 11%. Для профилактики слабоумия важно окружать себя общением. Деменция лучше всего развивается в одиночестве.

Кроме того, сон имеет решающее значение в поддержании здоровья мозга. Человек не должен спать меньше 7 часов в сутки. И, наконец, физическая активность и правильное питание также имеют значение для мозга. Чем более здоровый образ жизни ведёт человек, тем меньше у него возникнет проблем.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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