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Как сохранить зрение при работе за компьютером: советы офтальмолога

1:08
Здоровье

В век цифровых технологий все больше людей работает за экраном компьютера. Это приводит к нарушениям зрения. Офтальмолог Лариса Гуслистова рассказала, как защитить глаза от вредоносного воздействия. Об этом пишет издание "Лента.ру".

Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера

По словам врача, важно правильно организовать рабочее место. Монитор и экраны гаджетов должны находиться на расстоянии 50-70 см, положение экрана — ниже уровня глаз. Качество освещения тоже играет роль. В рабочем пространстве не должно быть бликов.

Если работа за компьютером длится больше 30-40 минут, то нужно с таким интервалом делать перерывы. В качестве зарядки для глаз подойдет следующее упражнение: переведите взгляд сначала на далёкий объект, а затем на близкий к вам. Эту практику нужно проделать несколько раз.

Идеальным решением будет приобрести специальные очки с антибликовым покрытием или медицинскими фильтрами. Для более качественного подбора стоит обратиться к офтальмологу.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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