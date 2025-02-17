Ешьте это – и забудете о проблемах с давлением и холестерином

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сердце — двигатель организма, и его работа напрямую зависит от рациона. Кардиолог Люция Газизова в беседе с UfaTime. ru рассказала, какие продукты помогут укрепить сердце и улучшить работу сосудов.

Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сухофрукты

Топ-7 продуктов для здоровья сердца

Жирная рыба : богата омега-3, улучшает работу сердца и сосудов. Врач рекомендует съедать не менее двух порций в неделю.

: богата омега-3, улучшает работу сердца и сосудов. Врач рекомендует съедать не менее двух порций в неделю. Грецкие орехи : содержат ПНЖК омега-3. Для пользы сердечно-сосудистой системы достаточно одной горсти в день.

: содержат ПНЖК омега-3. Для пользы сердечно-сосудистой системы достаточно одной горсти в день. Оливковое масло : помогает поддерживать эластичность сосудов. Кардиолог советует выбирать масло холодного отжима.

: помогает поддерживать эластичность сосудов. Кардиолог советует выбирать масло холодного отжима. Черная фасоль : снижает уровень холестерина за счет клетчатки, а также содержит магний, фолиевую кислоту и антиоксиданты, нормализующие давление.

: снижает уровень холестерина за счет клетчатки, а также содержит магний, фолиевую кислоту и антиоксиданты, нормализующие давление. Овсянка : помогает бороться с "плохим" холестерином. Лучший выбор — овсянка грубого помола или медленного приготовления.

: помогает бороться с "плохим" холестерином. Лучший выбор — овсянка грубого помола или медленного приготовления. Чернослив : богат калием, который способствует нормализации сердечного ритма.

: богат калием, который способствует нормализации сердечного ритма. Семена льна: содержат альфа-линоленовую кислоту, полезную для сосудов.

Добавляя эти продукты в свой рацион, можно не только укрепить сердце, но и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.



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