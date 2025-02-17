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Ешьте это – и забудете о проблемах с давлением и холестерином

1:22
Здоровье

Сердце — двигатель организма, и его работа напрямую зависит от рациона. Кардиолог Люция Газизова в беседе с UfaTime. ru рассказала, какие продукты помогут укрепить сердце и улучшить работу сосудов.

Сухофрукты
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сухофрукты

Топ-7 продуктов для здоровья сердца

  • Жирная рыба: богата омега-3, улучшает работу сердца и сосудов. Врач рекомендует съедать не менее двух порций в неделю.
  • Грецкие орехи: содержат ПНЖК омега-3. Для пользы сердечно-сосудистой системы достаточно одной горсти в день.
  • Оливковое масло: помогает поддерживать эластичность сосудов. Кардиолог советует выбирать масло холодного отжима.
  • Черная фасоль: снижает уровень холестерина за счет клетчатки, а также содержит магний, фолиевую кислоту и антиоксиданты, нормализующие давление.
  • Овсянка: помогает бороться с "плохим" холестерином. Лучший выбор — овсянка грубого помола или медленного приготовления.
  • Чернослив: богат калием, который способствует нормализации сердечного ритма.
  • Семена льна: содержат альфа-линоленовую кислоту, полезную для сосудов.

Добавляя эти продукты в свой рацион, можно не только укрепить сердце, но и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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