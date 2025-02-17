Не тратите время на шаги: плохие новости для любителей шагомеров

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены, что для здоровья нужно делать ровно 10 000 шагов в день. Однако это всего лишь рекламный миф, который не имеет научного подтверждения.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Откуда взялась норма в 10 000 шагов

Как объяснила врач-терапевт Наталья Леонтьева, эта цифра появилась ещё в 1960-х годах в Японии. Тогда компания Yamasa Clock выпустила шагомер с названием Manpo-kei, что переводится как "измеритель 10 000 шагов". Выбрали её просто потому, что она звучала красиво и запоминалась.

Однако в то время не проводилось научных исследований, доказывающих необходимость именно такого количества шагов.

Сколько шагов на самом деле нужно для здоровья

По словам Леонтьевой, нет строгой необходимости ежедневно преодолевать 10 000 шагов. Для поддержания здоровья вполне достаточно:

От 5 000 до 7 500 шагов в день.

Регулярных прогулок, даже если количество шагов меньше.

Умеренной, но постоянной физической активности.

Также важно учитывать не только количество шагов, но и скорость ходьбы.

"Лучше ходить в быстром темпе", — советует эксперт.

Так что не стоит изнурять себя, гоняясь за красивыми цифрами на шагомере. Главное — двигаться регулярно и с удовольствием!

Уточнения

Шагоме́р или педо́метр - механический, электронно-механический или электронный измерительный прибор для подсчёта количества сделанных шагов (или пар шагов) при ходьбе или беге.

