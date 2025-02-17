Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Вот как сохранить саженцы роз до посадки на постоянное место
Аферисты на свободе: выросло число случаев мошенничества с депозитами
Клебо сообщил, что думает о соперничестве с Большуновым: жаль, что всё так получилось
В Европу из Москвы за 30 тысяч: самые дешёвые перелёты в марте
Уже забыл про нарушение, а штраф только пришёл: есть способ не платить
Почему жареную на сливочном масле пищу лучше не есть каждый день
Как печень восстанавливает себя: уникальные способности органа
Певец Николай Басков поделился рецептом икрянников

Не тратите время на шаги: плохие новости для любителей шагомеров

1:28
Здоровье

Многие уверены, что для здоровья нужно делать ровно 10 000 шагов в день. Однако это всего лишь рекламный миф, который не имеет научного подтверждения.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Откуда взялась норма в 10 000 шагов

Как объяснила врач-терапевт Наталья Леонтьева, эта цифра появилась ещё в 1960-х годах в Японии. Тогда компания Yamasa Clock выпустила шагомер с названием Manpo-kei, что переводится как "измеритель 10 000 шагов". Выбрали её просто потому, что она звучала красиво и запоминалась.

Однако в то время не проводилось научных исследований, доказывающих необходимость именно такого количества шагов.

Сколько шагов на самом деле нужно для здоровья

По словам Леонтьевой, нет строгой необходимости ежедневно преодолевать 10 000 шагов. Для поддержания здоровья вполне достаточно:

  • От 5 000 до 7 500 шагов в день.
  • Регулярных прогулок, даже если количество шагов меньше.
  • Умеренной, но постоянной физической активности.

Также важно учитывать не только количество шагов, но и скорость ходьбы.

"Лучше ходить в быстром темпе", — советует эксперт.

Так что не стоит изнурять себя, гоняясь за красивыми цифрами на шагомере. Главное — двигаться регулярно и с удовольствием!

Уточнения

Шагоме́р или педо́метр - механический, электронно-механический или электронный измерительный прибор для подсчёта количества сделанных шагов (или пар шагов) при ходьбе или беге.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Сейчас читают
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Красота и стиль
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара Аудио 
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Февраль — ключевой месяц для посева! Какие овощи нужно посадить сейчас
Садоводство, цветоводство
Февраль — ключевой месяц для посева! Какие овощи нужно посадить сейчас Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
USAID*: что это такое, и почему в странах начали запрещать эту организацию Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Последние материалы
В ДВФУ пациенту вырезали опухоль обескровив ее по местной методике
Больше не будут мягкими! Секрет хрустящих вафель, который должен знать каждый
Думаете, спите правильно? Из-за этой позы у вас боли в теле
Никогда не выбрасывайте: пищевым отходам нашли неожиданное применение
Две трубы — дважды быстрее? Разбираемся, зачем авто двойной выхлоп
В России участились случаи жалоб на кражу вкладов в банке
Умный пёс стал звездой соцсетей и помог хозяину заработать миллионы
10 продуктов, которые могут убить вашу собаку – будьте осторожны
Чтобы гербера не увядала — соблюдайте одно простое правило
Как выбрать сорт детерминантных томатов для вашего участка?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.