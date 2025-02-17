Не тратите время на шаги: плохие новости для любителей шагомеров

Многие уверены, что для здоровья нужно делать ровно 10 000 шагов в день. Однако это всего лишь рекламный миф, который не имеет научного подтверждения.
Как объяснила врач-терапевт Наталья Леонтьева, эта цифра появилась ещё в 1960-х годах в Японии. Тогда компания Yamasa Clock выпустила шагомер с названием Manpo-kei, что переводится как "измеритель 10 000 шагов". Выбрали её просто потому, что она звучала красиво и запоминалась.
Однако в то время не проводилось научных исследований, доказывающих необходимость именно такого количества шагов.
По словам Леонтьевой, нет строгой необходимости ежедневно преодолевать 10 000 шагов. Для поддержания здоровья вполне достаточно:
Также важно учитывать не только количество шагов, но и скорость ходьбы.
"Лучше ходить в быстром темпе", — советует эксперт.
Так что не стоит изнурять себя, гоняясь за красивыми цифрами на шагомере. Главное — двигаться регулярно и с удовольствием!
Шагоме́р или педо́метр - механический, электронно-механический или электронный измерительный прибор для подсчёта количества сделанных шагов (или пар шагов) при ходьбе или беге.
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