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Думаете, спите правильно? Из-за этой позы у вас боли в теле

1:49
Здоровье

Здоровье человека зависит от его привычек, рациона и даже от того, в какой позе он спит. Многие сталкиваются с утренней болью в шее или спине, не подозревая, что всему виной неправильное положение тела во сне.

Боль в спине у девушки
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Боль в спине у девушки

Почему нельзя спать на животе

Сон на животе считается самым вредным. По словам врача-сомнолога Виолетты Герасимовой, такое положение заставляет человека поворачивать голову в сторону, создавая излишнее напряжение в шейном отделе позвоночника. Это может привести к:

  • Боли в шее и головным болям.
  • Ощущению онемения в руках из-за пережатых нервов.
  • Повышенной нагрузке на поясничный отдел, что вызывает боль в спине и способствует развитию хронических заболеваний позвоночника.
  • Проблемам с дыханием, поскольку грудная клетка оказывается сдавленной. Это особенно опасно для людей с астмой и заболеваниями дыхательной системы.
  • Нарушению кровообращения, так как сдавливаются сосуды, ухудшая приток крови к головному мозгу и внутренним органам.
  • Обострению изжоги у тех, кто страдает гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

В какой позе спать полезнее

Наиболее здоровым считается сон на спине, но людям, страдающим храпом или апноэ, он не подходит. В таком случае хорошей альтернативой является поза на боку.

Лучше всего спать на левом боку, так как это способствует:

  • Улучшению оттока желчи.
  • Нормализации работы сердца.
  • Снижению нагрузки на позвоночник.
  • Улучшению кровообращения.

Помимо выбора правильной позы для сна, важно также проветривать спальню перед сном и выключать электроприборы, чтобы сон был крепким и здоровым.

Уточнения

Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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