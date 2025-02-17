Думаете, спите правильно? Из-за этой позы у вас боли в теле

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровье человека зависит от его привычек, рациона и даже от того, в какой позе он спит. Многие сталкиваются с утренней болью в шее или спине, не подозревая, что всему виной неправильное положение тела во сне.

Фото: https://www.freepik.com by mdjaff Боль в спине у девушки

Почему нельзя спать на животе

Сон на животе считается самым вредным. По словам врача-сомнолога Виолетты Герасимовой, такое положение заставляет человека поворачивать голову в сторону, создавая излишнее напряжение в шейном отделе позвоночника. Это может привести к:

Боли в шее и головным болям.

Ощущению онемения в руках из-за пережатых нервов.

Повышенной нагрузке на поясничный отдел, что вызывает боль в спине и способствует развитию хронических заболеваний позвоночника.

Проблемам с дыханием, поскольку грудная клетка оказывается сдавленной. Это особенно опасно для людей с астмой и заболеваниями дыхательной системы.

Нарушению кровообращения, так как сдавливаются сосуды, ухудшая приток крови к головному мозгу и внутренним органам.

Обострению изжоги у тех, кто страдает гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

В какой позе спать полезнее

Наиболее здоровым считается сон на спине, но людям, страдающим храпом или апноэ, он не подходит. В таком случае хорошей альтернативой является поза на боку.

Лучше всего спать на левом боку, так как это способствует:

Улучшению оттока желчи.

Нормализации работы сердца.

Снижению нагрузки на позвоночник.

Улучшению кровообращения.

Помимо выбора правильной позы для сна, важно также проветривать спальню перед сном и выключать электроприборы, чтобы сон был крепким и здоровым.

Уточнения

Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).

