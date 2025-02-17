Ваше сердце скажет спасибо: этот продукт нужно есть всего один раз в неделю

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Команда американских и австралийских ученых за шесть лет смогла выяснить, что те люди, которые еженедельно ели яйца, снизили риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 29 процентов.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Для этого заключения были проанализированы данные 8756 человек старше 70 лет, которые приняли участие в исследованиях.

Для тех, кто любит этот продукт, есть еще одна хорошая новость. Оказалось, что регулярное употребление яиц снижает риск смертельных болезней на 17 процентов. Всё благодаря высокому содержанию белка, витаминов A, B, E, D, K, фолиевой кислоты и ненасыщенных жиров, которые особенно полезны для людей в возрасте, пишет KP. RU.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

