Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки при замене проводки, которые могут стоить вам дорого
Европейская страна предложила россиянам скидки на летние пляжные туры
Эксперты назвали лучшие направления для путешествия в марте
Ваши пионы могут быть в два раза пышнее — если вы перестанете верить в этот миф
Правительство России разрешило применять для посадки на поезд биометрию
Когда времени в обрез, но хочется быть в форме — эти упражнения спасут ситуацию
Дочь Олеси Железняк решила сменить имя
Вашу машину могут не взять в ремонт: автосервисы избегают этих поломок
Что делать, если кошка сильно линяет? Советы по уходу и профилактике

Ваше сердце скажет спасибо: этот продукт нужно есть всего один раз в неделю

0:50
Здоровье

Команда американских и австралийских ученых за шесть лет смогла выяснить, что те люди, которые еженедельно ели яйца, снизили риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 29 процентов.

Омлет
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Для этого заключения были проанализированы данные 8756 человек старше 70 лет, которые приняли участие в исследованиях.

Для тех, кто любит этот продукт, есть еще одна хорошая новость. Оказалось, что регулярное употребление яиц снижает риск смертельных болезней на 17 процентов. Всё благодаря высокому содержанию белка, витаминов A, B, E, D, K, фолиевой кислоты и ненасыщенных жиров, которые особенно полезны для людей в возрасте, пишет KP. RU.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют
Еда и рецепты
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют Аудио 
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались
Садоводство, цветоводство
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Стармер ищет шанс не отдать Трампу позиции на Украине. Но допускает ошибку Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер Страны НАТО увеличат военные расходы — для чего и к чему это приведёт? Дмитрий Плотников
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
Опытные водители спорят, но истина одна: как правильно проверять уровень масла
США требуют минеральные богатства Украины: Зеленскому дали всего час на размышление
Наши бабушки сажали берёзу у дома не просто так — вы удивитесь, узнав почему
Россияне рискуют попасть на деньги из-за своих старых газовых плит
Лондон готов отправить военных на Украину: заявление британского премьера вызвало резонанс
Юбилей Байконура: что было на месте космодрома 70 лет назад
Рома Жуков пообещал 100 тысяч рублей тому, кто вернёт ему пропавшего кота Марселя
Приседания сжигают до 12 калорий в минуту, но есть один подвох
Ошибка, которая убивает стиль в образе с футболкой и джинсами
Владельцы Haval Jolion в панике: Check Engine массово загорается без причины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.