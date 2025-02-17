Ваше сердце скажет спасибо: этот продукт нужно есть всего один раз в неделю

Команда американских и австралийских ученых за шесть лет смогла выяснить, что те люди, которые еженедельно ели яйца, снизили риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 29 процентов.
Для этого заключения были проанализированы данные 8756 человек старше 70 лет, которые приняли участие в исследованиях.
Для тех, кто любит этот продукт, есть еще одна хорошая новость. Оказалось, что регулярное употребление яиц снижает риск смертельных болезней на 17 процентов. Всё благодаря высокому содержанию белка, витаминов A, B, E, D, K, фолиевой кислоты и ненасыщенных жиров, которые особенно полезны для людей в возрасте, пишет KP. RU.
Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.
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