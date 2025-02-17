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Боремся с сединой вилкой: секрет рациона для сохранения молодости волос

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Здоровье

Фармацевт и диетолог Паула Мартин Кларес из Великобритании, рассказала какие продукты нужно есть, чтобы избежать ранней седины.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

По словам эксперта, употребление продуктов с железом, цинком, медью, витаминами B12, D, А, фолиевой кислотой и селеном помогут в борьбе с этим недугом.

Она посоветовала включить в рацион морковь, брокколи, орехи, чечевицу, лосось, сардину и скумбрию, а также яйца. Все эти продукты богаты необходимыми для волос витаминами и микроэлементами, передаёт издание Bristol Life.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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