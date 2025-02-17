Боремся с сединой вилкой: секрет рациона для сохранения молодости волос

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фармацевт и диетолог Паула Мартин Кларес из Великобритании, рассказала какие продукты нужно есть, чтобы избежать ранней седины.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

По словам эксперта, употребление продуктов с железом, цинком, медью, витаминами B12, D, А, фолиевой кислотой и селеном помогут в борьбе с этим недугом.

Она посоветовала включить в рацион морковь, брокколи, орехи, чечевицу, лосось, сардину и скумбрию, а также яйца. Все эти продукты богаты необходимыми для волос витаминами и микроэлементами, передаёт издание Bristol Life.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

