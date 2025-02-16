Вакуум может не только убрать живот, но и добавить проблем — будьте осторожны
0:37
Упражнение для живота под названием "вакуум” известно давно и пользуется популярностью, но нужно учитывать его положительные и отрицательные стороны.
Плюсы:
- работа с поперечными мышцами живота и кора;
- диафрагмальное дыхание;
- увеличивается скорость кровотока в брюшной полости;
- повышается либидо;
- улучшается обмен веществ
Минусы:
- много неприятных последствий, если выполнять его неправильно;
- много противопоказания к его выполнению, например, гинекологические заболевания, варикоз малого таза, заболевания ЖКТ и другие, сообщает издание Marie Claire.
Новости о здоровье
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру