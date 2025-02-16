Вакуум может не только убрать живот, но и добавить проблем — будьте осторожны

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Упражнение для живота под названием "вакуум” известно давно и пользуется популярностью, но нужно учитывать его положительные и отрицательные стороны.

Плюсы:

работа с поперечными мышцами живота и кора;

диафрагмальное дыхание;

увеличивается скорость кровотока в брюшной полости;

повышается либидо;

улучшается обмен веществ

Минусы:

много неприятных последствий, если выполнять его неправильно;

много противопоказания к его выполнению, например, гинекологические заболевания, варикоз малого таза, заболевания ЖКТ и другие, сообщает издание Marie Claire.