Этот шоколад снижает риск инфаркта: проверьте, какой именно

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шоколад — не только лакомство, но и потенциальный источник пользы для здоровья, особенно для сердца. Однако не всякий шоколад одинаково полезен. Оптимальным вариантом считается тот, который содержит минимум 70% какао.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плитки черного швейцарского шоколада

Влияние какао на сердце

Главным действующим компонентом шоколада являются семена какао, богатые флаванолами. Эти соединения относятся к полифенолам и известны своим благотворным влиянием на сердечно-сосудистую систему, снижая вероятность развития диабета и болезней сердца.

Наибольшее количество флаванолов содержится в тёмном шоколаде с высоким процентом какао. Именно этот вид шоколада чаще всего становится объектом исследований.

Доказанная эффективность

Учёные обнаружили, что употребление какао-флаванолов может существенно снизить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — на 27%.

Кроме того, в январе 2024 года исследование подтвердило, что тёмный шоколад способен снижать вероятность высокого кровяного давления и даже венозной тромбоэмболии — состояния, при котором образуются тромбы в венах.

А что насчёт шоколадных конфет

Не все шоколадные изделия одинаково полезны. Белый шоколад вообще не содержит какао-бобов, а молочный и обычные шоколадные конфеты проходят технологическую обработку (ферментация, обжарка), которая в 10 раз снижает содержание полезных флаванолов.

В результате большинство кондитерских изделий не несут тех же преимуществ, что и натуральное какао. Более того, они зачастую содержат большое количество сахара, жиров и калорий, что может негативно сказаться на здоровье, особенно при чрезмерном употреблении.

Если вы хотите извлечь максимум пользы из шоколада, выбирайте тёмный шоколад с содержанием какао от 70% и выше. Конфеты и молочные плитки, напротив, могут принести больше вреда, чем пользы. Главное — умеренность и внимательность к составу!

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

