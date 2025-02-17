Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пышные ампельные растения без особого ухода — вот как добиться эффекта
Планка — прямой путь к травмам: чем опасно это популярное упражнение
Можно ли обрезать плодовые деревья весной? Вот что думают по этому поводу профессионалы
Жирные кислоты против морщин: как омега-3 помогает сохранить молодость
Пунта-Сан-Виджилио: романтика, история и изысканная кухня на берегу озера Гарда
Мари Краймбрери призналась в любви Диме Билану, а Дава показал обручальное кольцо
Если человек произошёл от обезьяны, то почему в зоопарке не появляется новых людей
Все пьют чай с лимоном, а зря: настоящий чемпион по витамину С совсем другой
Мясо тает во рту: готовлю тушенку по этому рецепту, и все просят добавки

Этот шоколад снижает риск инфаркта: проверьте, какой именно

2:10
Здоровье

Шоколад — не только лакомство, но и потенциальный источник пользы для здоровья, особенно для сердца. Однако не всякий шоколад одинаково полезен. Оптимальным вариантом считается тот, который содержит минимум 70% какао.

Плитки черного швейцарского шоколада
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плитки черного швейцарского шоколада

Влияние какао на сердце

Главным действующим компонентом шоколада являются семена какао, богатые флаванолами. Эти соединения относятся к полифенолам и известны своим благотворным влиянием на сердечно-сосудистую систему, снижая вероятность развития диабета и болезней сердца.

Наибольшее количество флаванолов содержится в тёмном шоколаде с высоким процентом какао. Именно этот вид шоколада чаще всего становится объектом исследований.

Доказанная эффективность

Учёные обнаружили, что употребление какао-флаванолов может существенно снизить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — на 27%.

Кроме того, в январе 2024 года исследование подтвердило, что тёмный шоколад способен снижать вероятность высокого кровяного давления и даже венозной тромбоэмболии — состояния, при котором образуются тромбы в венах.

А что насчёт шоколадных конфет

Не все шоколадные изделия одинаково полезны. Белый шоколад вообще не содержит какао-бобов, а молочный и обычные шоколадные конфеты проходят технологическую обработку (ферментация, обжарка), которая в 10 раз снижает содержание полезных флаванолов.

В результате большинство кондитерских изделий не несут тех же преимуществ, что и натуральное какао. Более того, они зачастую содержат большое количество сахара, жиров и калорий, что может негативно сказаться на здоровье, особенно при чрезмерном употреблении.

Если вы хотите извлечь максимум пользы из шоколада, выбирайте тёмный шоколад с содержанием какао от 70% и выше. Конфеты и молочные плитки, напротив, могут принести больше вреда, чем пользы. Главное — умеренность и внимательность к составу!

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования
Наука и техника
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования Аудио 
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Авто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Сводка с фронта: Киев принудили ехать на переговоры с США и Россией, ВС РФ пытаются запечатать ВСУ в Судже Дмитрий Плотников
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Последние материалы
Пышные ампельные растения без особого ухода — вот как добиться эффекта
Сводка с фронта: Киев принудили ехать на переговоры с США и Россией, ВС РФ пытаются запечатать ВСУ в Судже
Планка — прямой путь к травмам: чем опасно это популярное упражнение
Можно ли обрезать плодовые деревья весной? Вот что думают по этому поводу профессионалы
Жирные кислоты против морщин: как омега-3 помогает сохранить молодость
Пунта-Сан-Виджилио: романтика, история и изысканная кухня на берегу озера Гарда
Мари Краймбрери призналась в любви Диме Билану, а Дава показал обручальное кольцо
Если человек произошёл от обезьяны, то почему в зоопарке не появляется новых людей
Все пьют чай с лимоном, а зря: настоящий чемпион по витамину С совсем другой
Мясо тает во рту: готовлю тушенку по этому рецепту, и все просят добавки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.