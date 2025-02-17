Этот шоколад снижает риск инфаркта: проверьте, какой именно

Шоколад — не только лакомство, но и потенциальный источник пользы для здоровья, особенно для сердца. Однако не всякий шоколад одинаково полезен. Оптимальным вариантом считается тот, который содержит минимум 70% какао.
Главным действующим компонентом шоколада являются семена какао, богатые флаванолами. Эти соединения относятся к полифенолам и известны своим благотворным влиянием на сердечно-сосудистую систему, снижая вероятность развития диабета и болезней сердца.
Наибольшее количество флаванолов содержится в тёмном шоколаде с высоким процентом какао. Именно этот вид шоколада чаще всего становится объектом исследований.
Учёные обнаружили, что употребление какао-флаванолов может существенно снизить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — на 27%.
Кроме того, в январе 2024 года исследование подтвердило, что тёмный шоколад способен снижать вероятность высокого кровяного давления и даже венозной тромбоэмболии — состояния, при котором образуются тромбы в венах.
Не все шоколадные изделия одинаково полезны. Белый шоколад вообще не содержит какао-бобов, а молочный и обычные шоколадные конфеты проходят технологическую обработку (ферментация, обжарка), которая в 10 раз снижает содержание полезных флаванолов.
В результате большинство кондитерских изделий не несут тех же преимуществ, что и натуральное какао. Более того, они зачастую содержат большое количество сахара, жиров и калорий, что может негативно сказаться на здоровье, особенно при чрезмерном употреблении.
Если вы хотите извлечь максимум пользы из шоколада, выбирайте тёмный шоколад с содержанием какао от 70% и выше. Конфеты и молочные плитки, напротив, могут принести больше вреда, чем пользы. Главное — умеренность и внимательность к составу!
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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