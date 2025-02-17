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Вред энергетиков: почему они разрушают почки и здоровье

2:32
Здоровье

Энергетические напитки широко распространены среди молодежи, но за эффектом бодрости скрывается серьезная угроза для организма. Они не только повышают давление, но и оказывают разрушительное воздействие на почки.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

Три основных механизма, через которые эти напитки вредят почкам:

  • Повышение давления. Высокая концентрация кофеина в составе энергетиков особенно опасна для чувствительных людей, так как вызывает резкий скачок кровяного давления. Это, в свою очередь, может привести к серьезным осложнениям.
  • Обезвоживание. Многие считают энергетики альтернативой воде, но кофеин обладает мочегонным эффектом. Это приводит к потере жидкости, а при недостаточном потреблении воды — к проблемам с почками.
  • Избыток сахара. Большое количество сахара в составе напитков повышает уровень глюкозы в крови и увеличивает риск развития диабета. В сочетании с другими добавками, такими как таурин и гуарана, энергетики могут провоцировать сужение сосудов и учащенное сердцебиение, создавая дополнительную нагрузку на почки.

Длительные последствия

Постоянное повышение давления из-за употребления энергетических напитков разрушает мелкие кровеносные сосуды в почках, ухудшая их функцию и увеличивая риск заболеваний. Если игнорировать эти последствия, со временем можно столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.

Кому нельзя употреблять энергетики

Некоторым категориям людей особенно важно избегать энергетических напитков, так как их употребление может привести к опасным последствиям:

  • Беременные женщины. Высокое содержание кофеина повышает риск осложнений во время родов.
  • Люди, употребляющие алкоголь. Смешивание спиртного с энергетиками вызывает дополнительные побочные эффекты.
  • Люди с заболеваниями сердца. Повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему может привести к осложнениям.
  • Люди, чувствительные к кофеину. Возможны побочные эффекты в виде тревожности, бессонницы и учащенного сердцебиения.

Энергетические напитки не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Их регулярное употребление может нанести серьезный ущерб здоровью, особенно почкам. Стоит задуматься, стоит ли кратковременный прилив сил таких долгосрочных последствий.

Уточнения

Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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