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Три дыхательных упражнения для увеличения объема легких

2:28
Здоровье

Вы не думаете о состоянии ваших легких, пока не сталкиваетесь с одышкой или недостатком дыхания. Объем легких - важный фактор,  позволяющий улучшить качество жизни и продлить активные годы. После 35 лет объем легких может начать уменьшаться. Некоторые состояния, такие как астма, ХОБЛ, эмфизема, лишний вес, деформация грудной клетки, отсутствие физической активности и даже беременность могут значительно ускорить потерю объема и функции легких, что приведет к нехватке воздуха. Вот несколько упражнений для увеличения объема легких.

Абсцесс легких
Фото: openverse.org by Pulmonary Pathology, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Абсцесс легких

Техника диафрагмального дыхания:

Пациентам с ХОБЛ рекомендуется попросить врача показать им технику диафрагмального (брюшного) дыхания:

  • Расслабьте плечи и сядьте или лягте на спину.
  • Положите одну руку на живот, а другую - на грудь.
  • Вдыхайте через нос в течение 2 секунд, чувствуя, как воздух движется в животе, и как живот выпячивается. Живот должен двигаться больше, чем грудь.
  • Выдыхайте в течение 2 секунд через сжатые губы, одновременно напрягая живот.
  • Повторите.

Со временем увеличивайте продолжительность вдоха и выдоха.

 

Дыхание со сжатыми губами для улчшения газового обмена в организме:

  • Медленно вдохните через ноздри.
  • Сожмите губы, как будто вы надуваете что-то или собираетесь дунуть.
  • Выдохните как можно медленнее через сжатые губы. Это должно занять как минимум в два раза больше времени, чем вдох.
  • Повторите.

Пранаяма: древняя индийская система дыхания:

Одна из методик пранаямы:

Согните безымянный, средний и указательный палцы. Во время практики мизинец будет закрывать левую ноздр/, а большой палец — правую.

  • Закройте левую ноздрю — вдохните через правую.
  • Закройте правую — откройте левую, выдохните через левую.
  • Вдохните левой, закройте ее.
  • Откройте правую и выдохните через нее.
  • Повторите.

Постарайтесь дышать медленно и плавно. Повторяйте до 5 минут и завершите выдохом через левую ноздрю. Эти упражнения помогут повысить ваш иммунитет и предупредить многие заболевания. Профилактика - лучшее лекарство.

Уточнения

Хроническая обструкти́вная болезнь лёгких (ХОБЛ) — заболевание с характерным, частично необратимым, ограничением прохождения воздушного потока в дыхательных путях, имеющее, как правило, неуклонно прогрессирующий характер и спровоцированное аномальной воспалительной реакцией ткани лёгких на раздражение различными патогенными частицами и газами.
 

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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