Три дыхательных упражнения для увеличения объема легких

Вы не думаете о состоянии ваших легких, пока не сталкиваетесь с одышкой или недостатком дыхания. Объем легких - важный фактор, позволяющий улучшить качество жизни и продлить активные годы. После 35 лет объем легких может начать уменьшаться. Некоторые состояния, такие как астма, ХОБЛ, эмфизема, лишний вес, деформация грудной клетки, отсутствие физической активности и даже беременность могут значительно ускорить потерю объема и функции легких, что приведет к нехватке воздуха. Вот несколько упражнений для увеличения объема легких.
Пациентам с ХОБЛ рекомендуется попросить врача показать им технику диафрагмального (брюшного) дыхания:
Со временем увеличивайте продолжительность вдоха и выдоха.
Одна из методик пранаямы:
Согните безымянный, средний и указательный палцы. Во время практики мизинец будет закрывать левую ноздр/, а большой палец — правую.
Постарайтесь дышать медленно и плавно. Повторяйте до 5 минут и завершите выдохом через левую ноздрю. Эти упражнения помогут повысить ваш иммунитет и предупредить многие заболевания. Профилактика - лучшее лекарство.
Хроническая обструкти́вная болезнь лёгких (ХОБЛ) — заболевание с характерным, частично необратимым, ограничением прохождения воздушного потока в дыхательных путях, имеющее, как правило, неуклонно прогрессирующий характер и спровоцированное аномальной воспалительной реакцией ткани лёгких на раздражение различными патогенными частицами и газами.
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