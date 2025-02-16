Прощай, седина! Эти 6 продуктов замедлят её появление

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди мучаются из-за того, что в молодом возрасте у них появляются седые волосы, как с этим справиться рассказала фармацевт и диетолог Паула Мартин Кларес. Она советует вместо дорогостоящих красок для волос чаще есть обычные продукты, которые можно найти в любом супермаркете.

Преждевременному появлению седины, словам врача, может способствовать дефицит железа, цинка, меди, витаминов B12 и D, фолиевой кислоты или селена.

Чтобы предотвратить его, добавьте в свой рацион следующие продукты:

Морковь. Она полезна не только для зрения, но и для здоровья волос.

Брокколи. Она богата витаминами, поэтому полезна для поддержания здоровья волос.

Орехи. Богаты цинком и селеном, поэтому способствуют выработке гормонов, влияющих на старение волос.

Жирная рыба. Лосось, сардины и скумбрия содержат омега-3 и кальций. Эти компоненты помогают сохранять молодость волос и предотвращают их старение.

Яйца. Они богаты биотином, который помогает предотвратить обезвоживание волос и поддерживают их здоровый вид.

Чечевица. Этот продукт богат железом, он предотвращает выпадение волос и поддерживает их здоровый вид.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

