Прощай, седина! Эти 6 продуктов замедлят её появление

Многие люди мучаются из-за того, что в молодом возрасте у них появляются седые волосы, как с этим справиться рассказала фармацевт и диетолог Паула Мартин Кларес. Она советует вместо дорогостоящих красок для волос чаще есть обычные продукты, которые можно найти в любом супермаркете.
Преждевременному появлению седины, словам врача, может способствовать дефицит железа, цинка, меди, витаминов B12 и D, фолиевой кислоты или селена.
Чтобы предотвратить его, добавьте в свой рацион следующие продукты:
Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
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