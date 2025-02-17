Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устаревшие подходы к тренировкам из СССР: как они вредят вашему телу
"Задушил и рассказал детям": Подозреваемый в убийстве задержан в Амурской области
Почему кошки мнут лапками? Разбираем причину этого милого поведения
Забытый город в Тихом океане: что скрывает Нан Мадол от туристов
Секрет неотразимости весной 2025 года: готовые формулы стиля на любой вкус
Дарья Мороз страшно ругается со своим отцом из-за его манеры общения
Кто сказал, что нефть не приносит доход? Тюменские зарплаты бьют рекорды
Секрет безупречно чистых кухонных полотенец: они будут чище и свежее, чем после порошка
Теперь моя машина не покрывается льдом: оказывается, это зависит от одной мелочи

Половые инфекции и бытовая передача: насколько это опасно? Можно ли заразиться через бассейн или баню — разбираем факты

Здоровье

Инфекции, передающиеся половым путем, вызывают множество вопросов и споров. Особенно остро эта тема касается страховых компаний, ведь покрытие лечения зависит от того, каким образом произошло заражение. Однако действительно ли причиной всегда становится половой контакт? Давайте разберемся, можно ли заразиться половыми инфекциями в быту и насколько это реально.

Удивленная девушка
Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio
Удивленная девушка

Бытовые способы передачи: миф или реальность

Существует мнение, что подхватить половую инфекцию можно в бассейне, сауне, общественном туалете или даже во время визита к врачу. Однако факты говорят об обратном:

  • Современные медицинские учреждения используют одноразовый инструмент, а многоразовый проходит строгую стерилизацию.
  • Большинство возбудителей половых инфекций крайне неустойчивы во внешней среде, поэтому их передача через предметы общего пользования маловероятна. Исключение составляет чесотка, которая сохраняется дольше.
  • Официальная статистика бытового заражения отсутствует, поскольку эксперименты на людях невозможны, а животные не болеют этими инфекциями.

Несмотря на это, в медицинской практике встречаются редкие случаи неполового заражения, например, при контакте зараженной крови с поврежденной кожей (во время драки, случайного пореза в медицинских учреждениях). Риск возрастает и при антисанитарных условиях, например, если человек использует загрязненные предметы личной гигиены.

Когда стоит провериться на инфекции

Если вы посещали бассейн, баню или сауну, волноваться не стоит. Однако если во время отдыха произошел незащищенный половой контакт или другие потенциально опасные ситуации, лучше пройти обследование. Ведь главное — не искать виновных, а как можно быстрее выявить заболевание и начать лечение.

Поводы для срочной диагностики:

  • Появление выделений из мочеиспускательного канала у мужчин или неприятных, обильных, желтых/зеленых выделений у женщин.
  • Ощущение зуда, боли, жжения во время мочеиспускания, а также дискомфорт в области половых органов.
  • Частое мочеиспускание малыми порциями.
  • Проблемы с мочеиспусканием, вплоть до его затруднения.
  • Появление высыпаний, язв, пузырьков, наростов на слизистых оболочках или коже.
  • Увеличение лимфатических узлов.

Когда стоит пройти плановое обследование:

  • При хронических гинекологических или урологических заболеваниях (цистит, простатит, аднексит).
  • При проблемах с суставами, особенно если поражение начинается с мелких суставов и распространяется на крупные.
  • При нарушениях сексуальной функции (ухудшение эрекции, преждевременная эякуляция).
  • При отсутствии беременности в течение двух лет без предохранения.

Как часто нужно проходить диагностику:

  • Людям с несколькими половыми партнерами обследоваться рекомендуется раз в год.
  • Тем, кто часто меняет партнеров, проверяться стоит раз в полгода, даже если использовались средства защиты.

Уточнения

Заболева́ния передаю́щиеся половы́м путём (ЗППП), или инфе́кции, передава́емые половы́м путём (ИППП) — инфекционные заболевания, наиболее частым путём заражения которыми является половой контакт.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Обсудить
Сейчас читают
Двигатель не держит масло? Один компонент виноват в 90% случаев
Авто
Двигатель не держит масло? Один компонент виноват в 90% случаев Аудио 
Обязательное опрыскивание: как защитить свои деревья до начала весны
Советы
Обязательное опрыскивание: как защитить свои деревья до начала весны Аудио 
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
РАФ-2203 Латвия. Самый знаменитый и массовый микроавтобус СССР Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Последние материалы
Российская армия применила на СВО БПЛА на спутниковом управлении
Как узнать, что скрывает твоя почва: простые методы определения кислотности
Вред энергетиков: почему они разрушают почки и здоровье
Всё делаете правильно, но фикус не растёт? Возможно, причина в этом
В Дубае можно прогуляться по дну среди 65 тысяч морских существ без акваланга и не умея плавать
Почему кошки обожают пить воду из крана? Неожиданные причины
Озеро Восток: тайна, скрытая под льдом Антарктиды
Потенциал Сибири растёт: сельское хозяйство и промышленность на рынке Китая
Одна ошибка и доверие потеряно: почему нельзя наказывать собаку за лужи
Сын Ксении Собчак научил отца новомодным словечкам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.