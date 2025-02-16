Можно ли жить без холестерина: вся правда о его роли в организме

Холестерин уже давно считается "врагом" здоровья, а продукты с его высоким содержанием объявлены вне закона для всех, кто хочет предотвратить болезни сердца. Однако новые исследования заставляют пересмотреть этот вопрос: действительно ли холестерин так вреден или же его демонизация выгодна фармацевтическим компаниям?
Холестерин (точнее, холестерол) — это жирный спирт, который играет ключевую роль в обмене веществ. Он необходим организму для:
Примерно 80% холестерина вырабатывается самим организмом, а только 20-30% поступает с пищей.
Сам по себе холестерин не бывает "плохим" или "хорошим". В организме он транспортируется в составе липопротеинов:
Считается, что высокий уровень ЛПНП увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако исследования показывают, что атеросклероз развивается и у людей с низким уровнем холестерина, а высокий уровень ЛПНП не всегда означает проблемы со здоровьем.
Атеросклероз — сложное заболевание, вызванное многими факторами:
Холестериновые бляшки — это вторичный процесс, а не главная причина атеросклероза. Фокусироваться только на снижении холестерина — значит игнорировать другие важные факторы риска.
Медики активно назначают статины — препараты, снижающие уровень холестерина. Однако исследования показывают, что после 70-80 лет высокий холестерин не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но снижает вероятность развития деменции, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Кроме того, не у всех людей высокий уровень холестерина вызывает проблемы. Например, известен случай 88-летнего американца, который ел 25 яиц в день и имел нормальные показатели здоровья.
Жёсткое ограничение холестерина может привести к проблемам:
При этом отказ от жирных продуктов нередко приводит к перееданию сладкого, что, в свою очередь, способствует образованию "плохого" холестерина и лишнего веса.
Если врач рекомендует следить за уровнем холестерина, важно делать это грамотно:
Холестерин — не абсолютное зло, а важный компонент организма. Его уровень нужно контролировать, но не стоит впадать в крайности. Прежде чем садиться на жёсткую диету или начинать приём статинов, важно учитывать все факторы риска и консультироваться с врачом.
Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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