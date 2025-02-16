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Можно ли жить без холестерина: вся правда о его роли в организме

4:11
Здоровье

Холестерин уже давно считается "врагом" здоровья, а продукты с его высоким содержанием объявлены вне закона для всех, кто хочет предотвратить болезни сердца. Однако новые исследования заставляют пересмотреть этот вопрос: действительно ли холестерин так вреден или же его демонизация выгодна фармацевтическим компаниям?

Вредная еда
Фото: unsplash.com by Dan Gold, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вредная еда

Что такое холестерин и зачем он нужен

Холестерин (точнее, холестерол) — это жирный спирт, который играет ключевую роль в обмене веществ. Он необходим организму для:

  • Построения клеточных мембран, особенно эритроцитов.
  • Синтеза желчных кислот, необходимых для переваривания жиров.
  • Образования витамина D3 и ряда гормонов.
  • Работы нервной системы и развития мозга.

Примерно 80% холестерина вырабатывается самим организмом, а только 20-30% поступает с пищей.

Плохой и хороший холестерин: в чём разница

Сам по себе холестерин не бывает "плохим" или "хорошим". В организме он транспортируется в составе липопротеинов:

  • Липопротеины низкой плотности (ЛПНП): так называемый "плохой холестерин". Его избыток может откладываться в сосудах, приводя к атеросклерозу.
  • Липопротеины высокой плотности (ЛПВП): "хороший холестерин", который переносит ЛПНП обратно в печень для переработки.

Считается, что высокий уровень ЛПНП увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако исследования показывают, что атеросклероз развивается и у людей с низким уровнем холестерина, а высокий уровень ЛПНП не всегда означает проблемы со здоровьем.

Почему холестерин не всегда виноват в атеросклерозе

Атеросклероз — сложное заболевание, вызванное многими факторами:

  • Малоподвижный образ жизни.
  • Ожирение и неправильное питание.
  • Курение и алкоголь.
  • Диабет, болезни печени и почек.
  • Генетическая предрасположенность.

Холестериновые бляшки — это вторичный процесс, а не главная причина атеросклероза. Фокусироваться только на снижении холестерина — значит игнорировать другие важные факторы риска.

Статины: действительно ли они нужны

Медики активно назначают статины — препараты, снижающие уровень холестерина. Однако исследования показывают, что после 70-80 лет высокий холестерин не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но снижает вероятность развития деменции, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Кроме того, не у всех людей высокий уровень холестерина вызывает проблемы. Например, известен случай 88-летнего американца, который ел 25 яиц в день и имел нормальные показатели здоровья.

Опасна ли антихолестериновая диета

Жёсткое ограничение холестерина может привести к проблемам:

  • Нарушению обмена веществ.
  • Гормональным сбоям.
  • Ослаблению памяти и иммунитета.
  • Развитию депрессии.

При этом отказ от жирных продуктов нередко приводит к перееданию сладкого, что, в свою очередь, способствует образованию "плохого" холестерина и лишнего веса.

Как действительно контролировать холестерин

Если врач рекомендует следить за уровнем холестерина, важно делать это грамотно:

  • Отказаться от курения и алкоголя.
  • Добавить физическую активность: даже 30 минут ходьбы в день улучшают липидный обмен.
  • Сбалансировать питание: включать больше клетчатки, полезных жиров (орехи, авокадо, рыбу), избегать трансжиров.
  • Следить за весом и уровнем сахара: диабет — один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Холестерин — не абсолютное зло, а важный компонент организма. Его уровень нужно контролировать, но не стоит впадать в крайности. Прежде чем садиться на жёсткую диету или начинать приём статинов, важно учитывать все факторы риска и консультироваться с врачом.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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