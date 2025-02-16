Температура 37°C без симптомов: норма или тревожный сигнал

Каждый сталкивался с ситуацией, когда термометр показывает 37°C или чуть выше. Вроде бы и не лихорадка, но и самочувствие оставляет желать лучшего. Стоит ли переживать из-за такой температуры? Давайте разберёмся, когда субфебрилитет — норма, а когда сигнал о проблемах со здоровьем.
Температура тела может меняться в течение дня, достигая максимума в вечернее время. Нормальными считаются показатели:
Если температура выше этих значений, речь идёт о субфебрилитете (37,0-37,9°C) или фебрильной лихорадке (38°C и выше).
Субфебрилитет может возникать по разным причинам:
При незначительном повышении температуры могут наблюдаться:
Иногда температура 37°C и выше держится без других симптомов — это может быть сигналом скрытого воспаления или хронического заболевания.
У малышей терморегуляция ещё нестабильна, поэтому температура 37°C может быть нормальной. Повышение возможно:
Если ребёнок активен и не жалуется на самочувствие, повода для беспокойства нет.
Если температура держится длительное время, это может быть признаком серьёзных заболеваний, таких как:
Кроме того, температура может повышаться перед менструацией, при беременности и в период климакса из-за гормональных колебаний.
Если температура 37°C держится более 10-14 дней без явных причин, стоит обратиться к врачу. Чаще всего назначаются:
Врачи не рекомендуют принимать жаропонижающие, если температура не превышает 38,5°C. Лёгкий субфебрилитет — это нормальная реакция организма на инфекцию, и сбивать его без необходимости не стоит.
Однако есть исключения:
Если температура доставляет дискомфорт, можно попробовать:
Если температура продолжает расти, могут понадобиться жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен).
Температура 37°C — не всегда повод для паники. Если она держится недолго и сопровождается признаками ОРВИ, можно просто наблюдать за состоянием. Однако если субфебрилитет продолжается неделями, сопровождается ухудшением самочувствия и другими тревожными симптомами, стоит пройти медицинское обследование.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!