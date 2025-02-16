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Температура 37°C без симптомов: норма или тревожный сигнал

4:34
Здоровье

Каждый сталкивался с ситуацией, когда термометр показывает 37°C или чуть выше. Вроде бы и не лихорадка, но и самочувствие оставляет желать лучшего. Стоит ли переживать из-за такой температуры? Давайте разберёмся, когда субфебрилитет — норма, а когда сигнал о проблемах со здоровьем.

Болезнь
Фото: https://www.freepik.com by benzoix
Болезнь

Что считается нормальной температурой тела

Температура тела может меняться в течение дня, достигая максимума в вечернее время. Нормальными считаются показатели:

  • Подмышечная область: от 35,2 до 36,9°C.
  • Ротовая полость: до 37,2°C.
  • Прямая кишка: до 37,8°C.

Если температура выше этих значений, речь идёт о субфебрилитете (37,0-37,9°C) или фебрильной лихорадке (38°C и выше).

Почему температура может подниматься

Субфебрилитет может возникать по разным причинам:

  • Гипертермия (перегрев): результат жары, плотной одежды, физической нагрузки. В этом случае температура повышается, но механизмы терморегуляции не нарушены.
  • Лихорадка: реакция иммунной системы на инфекцию или воспаление, когда организм целенаправленно поднимает температуру, чтобы бороться с патогенами.

Какие симптомы сопровождают субфебрильную температуру

При незначительном повышении температуры могут наблюдаться:

  • Слабость и усталость.
  • Снижение аппетита.
  • Лёгкая потливость, особенно ночью.
  • Ломота в мышцах и суставах.
  • Небольшое учащение пульса.

Иногда температура 37°C и выше держится без других симптомов — это может быть сигналом скрытого воспаления или хронического заболевания.

Субфебрилитет у детей: когда не переживать

У малышей терморегуляция ещё нестабильна, поэтому температура 37°C может быть нормальной. Повышение возможно:

  • После вакцинации.
  • При прорезывании зубов.
  • После болезни (так называемый температурный шлейф).

Если ребёнок активен и не жалуется на самочувствие, повода для беспокойства нет.

Какие заболевания сопровождаются субфебрилитетом

Если температура держится длительное время, это может быть признаком серьёзных заболеваний, таких как:

  • Хронические инфекции (гайморит, пиелонефрит, аднексит).
  • Анемия.
  • Гипертиреоз.
  • Туберкулёз.
  • Вирусный гепатит.
  • Аутоиммунные заболевания.
  • Онкологические процессы.

Кроме того, температура может повышаться перед менструацией, при беременности и в период климакса из-за гормональных колебаний.

Когда нужно обследоваться

Если температура 37°C держится более 10-14 дней без явных причин, стоит обратиться к врачу. Чаще всего назначаются:

  • Общий анализ крови и мочи.
  • Биохимический анализ крови.
  • Анализ на гормоны щитовидной железы.
  • УЗИ внутренних органов.
  • Рентген или КТ лёгких (при подозрении на туберкулёз).

Нужно ли сбивать температуру 37°C

Врачи не рекомендуют принимать жаропонижающие, если температура не превышает 38,5°C. Лёгкий субфебрилитет — это нормальная реакция организма на инфекцию, и сбивать его без необходимости не стоит.

Однако есть исключения:

  • Если температура сопровождается судорогами.
  • При тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваниях.
  • Если она плохо переносится (сильная слабость, головная боль).

Как снизить температуру без лекарств

Если температура доставляет дискомфорт, можно попробовать:

  • Холодные компрессы на лоб и подмышки.
  • Обтирание прохладной водой.
  • Обильное питьё (вода, морсы, травяные чаи).

Если температура продолжает расти, могут понадобиться жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен).

Вывод

Температура 37°C — не всегда повод для паники. Если она держится недолго и сопровождается признаками ОРВИ, можно просто наблюдать за состоянием. Однако если субфебрилитет продолжается неделями, сопровождается ухудшением самочувствия и другими тревожными симптомами, стоит пройти медицинское обследование.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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