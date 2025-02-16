Температура 37°C без симптомов: норма или тревожный сигнал

4:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый сталкивался с ситуацией, когда термометр показывает 37°C или чуть выше. Вроде бы и не лихорадка, но и самочувствие оставляет желать лучшего. Стоит ли переживать из-за такой температуры? Давайте разберёмся, когда субфебрилитет — норма, а когда сигнал о проблемах со здоровьем.

Фото: https://www.freepik.com by benzoix Болезнь

Что считается нормальной температурой тела

Температура тела может меняться в течение дня, достигая максимума в вечернее время. Нормальными считаются показатели:

Подмышечная область : от 35,2 до 36,9°C.

: от 35,2 до 36,9°C. Ротовая полость : до 37,2°C.

: до 37,2°C. Прямая кишка: до 37,8°C.

Если температура выше этих значений, речь идёт о субфебрилитете (37,0-37,9°C) или фебрильной лихорадке (38°C и выше).

Почему температура может подниматься

Субфебрилитет может возникать по разным причинам:

Гипертермия (перегрев) : результат жары, плотной одежды, физической нагрузки. В этом случае температура повышается, но механизмы терморегуляции не нарушены.

: результат жары, плотной одежды, физической нагрузки. В этом случае температура повышается, но механизмы терморегуляции не нарушены. Лихорадка: реакция иммунной системы на инфекцию или воспаление, когда организм целенаправленно поднимает температуру, чтобы бороться с патогенами.

Какие симптомы сопровождают субфебрильную температуру

При незначительном повышении температуры могут наблюдаться:

Слабость и усталость.

Снижение аппетита.

Лёгкая потливость, особенно ночью.

Ломота в мышцах и суставах.

Небольшое учащение пульса.

Иногда температура 37°C и выше держится без других симптомов — это может быть сигналом скрытого воспаления или хронического заболевания.

Субфебрилитет у детей: когда не переживать

У малышей терморегуляция ещё нестабильна, поэтому температура 37°C может быть нормальной. Повышение возможно:

После вакцинации.

При прорезывании зубов.

После болезни (так называемый температурный шлейф).

Если ребёнок активен и не жалуется на самочувствие, повода для беспокойства нет.

Какие заболевания сопровождаются субфебрилитетом

Если температура держится длительное время, это может быть признаком серьёзных заболеваний, таких как:

Хронические инфекции (гайморит, пиелонефрит, аднексит).

Анемия.

Гипертиреоз.

Туберкулёз.

Вирусный гепатит.

Аутоиммунные заболевания.

Онкологические процессы.

Кроме того, температура может повышаться перед менструацией, при беременности и в период климакса из-за гормональных колебаний.

Когда нужно обследоваться

Если температура 37°C держится более 10-14 дней без явных причин, стоит обратиться к врачу. Чаще всего назначаются:

Общий анализ крови и мочи.

Биохимический анализ крови.

Анализ на гормоны щитовидной железы.

УЗИ внутренних органов.

Рентген или КТ лёгких (при подозрении на туберкулёз).

Нужно ли сбивать температуру 37°C

Врачи не рекомендуют принимать жаропонижающие, если температура не превышает 38,5°C. Лёгкий субфебрилитет — это нормальная реакция организма на инфекцию, и сбивать его без необходимости не стоит.

Однако есть исключения:

Если температура сопровождается судорогами.

При тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваниях.

Если она плохо переносится (сильная слабость, головная боль).

Как снизить температуру без лекарств

Если температура доставляет дискомфорт, можно попробовать:

Холодные компрессы на лоб и подмышки.

Обтирание прохладной водой.

Обильное питьё (вода, морсы, травяные чаи).

Если температура продолжает расти, могут понадобиться жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен).

Вывод

Температура 37°C — не всегда повод для паники. Если она держится недолго и сопровождается признаками ОРВИ, можно просто наблюдать за состоянием. Однако если субфебрилитет продолжается неделями, сопровождается ухудшением самочувствия и другими тревожными симптомами, стоит пройти медицинское обследование.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

