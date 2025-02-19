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Лететь или не лететь: что нужно знать о перелёте с насморком?

2:06
Здоровье

Насморк — один из самых неприятных симптомов простуды или аллергии, который может серьёзно испортить планы. А если вы собрались в путешествие и уже купили билеты на самолёт, то насморк может стать настоящей дилеммой: стоит ли рисковать и лететь в таком состоянии или лучше отложить поездку? На этот вопрос ответила пластический хирург, ЛОР-врач Иляна Гончарова.

Самолёт S7
Фото: commons.wikimedia.org by Milad A380, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Самолёт S7

Врач объяснила, что когда нос заложен, нарушается работа евстахиевых труб, соединяющих полость носа со средним ухом. Это может вызвать дискомфорт на земле, но в самолете последствия становятся серьезнее, особенно при взлете и посадке.

При перепаде атмосферного давления, естественная функция выравнивания давления через евстахиевы трубы нарушается, что может привести к баротравме среднего уха. Это состояние сопровождается болью, заложенностью, снижением слуха и шумом в голове. В тяжелых случаях может произойти разрыв барабанной перепонки, сообщает Газета.Ru.

Заложенный нос также увеличивает риск отита или гайморита, так как воспаление слизистой оболочки затрудняет отток слизи. Это способствует размножению бактерий, что может привести к сильной боли и повышению температуры через несколько часов после полета.

Людям с хроническими заболеваниями носа или ушей особенно опасно летать. Если насморк сопровождается сильной заложенностью, болью в ушах, повышенной температурой или гнойными выделениями, лучше отложить поездку, считает эксперт.

Для минимизации рисков при неизбежном перелете, можно использовать сосудосуживающие капли, жевать жвачку, делать "маневр Вальсальвы", пить воду и консультироваться с врачом.

"Хотя летать с насморком не запрещено, врачи не рекомендуют это делать без крайней необходимости. Забота о здоровье и предотвращение последствий всегда важнее", — добавила специалист.

Уточнения

Перелёт — перемещение летательного аппарата (людей) или птицы из одного пункта в другой.

Рини́т (от др.-греч. ῥίς, род.п. ῥινός «нос») — синдром воспаления слизистой оболочки носа. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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