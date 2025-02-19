Экзотический алкоголь в России: разнообразие или опасность для здоровья?

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы в России вырос интерес к экзотическим алкогольным напиткам, таким как соджу, чача и саке. Они отличаются от традиционных водки и виски по составу, технологии производства и вкусовым качествам. О влиянии экзотических алкогольных напитков на здоровье рассказал Владимир Неронов, врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга).

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

Соджу — корейский напиток из риса, ячменя или картофеля с низким содержанием алкоголя (16-25%) и мягким вкусом. Чача — грузинский алкоголь из виноградных отжимок, крепостью 40% и выше, с уникальным вкусом. Саке — японский напиток из риса, который производится путем ферментации и имеет крепость 15-20%. Водка и виски, напротив, изготавливаются из зерна или картофеля и выдерживаются в дубовых бочках, что придает им характерный вкус и аромат.

Популярность экзотических напитков объясняется желанием потребителей разнообразить свои вкусовые предпочтения и познакомиться с новыми культурами. Однако, несмотря на различия, все эти напитки содержат этанол, который может вызывать зависимость при чрезмерном употреблении, подчеркнул гастроэнтеролог.

Важно помнить, что любой алкоголь, включая экзотические напитки, может негативно влиять на здоровье, если пить его в больших количествах, пишет Газета.Ru.

"Алкоголь — это не просто напиток. Независимо от того, из чего он произведен, его воздействие на организм остается одинаковым. Избыточное употребление алкоголя нарушает работу многих органов, увеличивает риски развития заболеваний и зависимостей", — сказал Неронов.

Поэтому ответственное отношение к потреблению алкоголя является ключевым, независимо от выбора напитка, его состава и происхождения.

Уточнения

Саке́ (яп. 酒 Сакэ) — один из традиционных японских алкогольных напитков, получаемый путём сбраживания мороми, сусла на основе риса и пропаренного рисового солода.



Со́джу (кор. 소주?, 燒酒?) — традиционный корейский алкогольный напиток.

