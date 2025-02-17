Беременность и напитки: что стоит ограничить, а что полезно

Один из распространённых мифов — беременным категорически запрещено пить кофе. На самом деле это не так. Эксперты отмечают, что умеренное употребление кофе не причинит вреда. Более того, этот напиток даже улучшает пищеварение. Главное — не превышать безопасную дозу: одна чашка кофе или две чашки чая в день вполне допустимы.

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Газировка и соки — стоит ли их пить?

Газированные напитки и пакетированные соки содержат большое количество сахара, что может привести к быстрому набору веса. Если хочется фруктового вкуса, лучше разбавлять сок водой или отдавать предпочтение натуральным свежевыжатым вариантам.

Какие напитки действительно полезны?

• Чистая вода — необходима для поддержания водного баланса, особенно во время беременности.

• Молочные продукты — кефир и молоко обеспечивают организм кальцием и поддерживают здоровье пищеварительной системы.

• Травяные чаи — ромашка или мелисса помогают расслабиться, но перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

Выбор напитков во время беременности должен быть осознанным. Главное правило — умеренность и внимание к составу.

Уточнения

Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.

