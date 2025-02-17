Беременность и напитки: что стоит ограничить, а что полезно

Один из распространённых мифов — беременным категорически запрещено пить кофе. На самом деле это не так. Эксперты отмечают, что умеренное употребление кофе не причинит вреда. Более того, этот напиток даже улучшает пищеварение. Главное — не превышать безопасную дозу: одна чашка кофе или две чашки чая в день вполне допустимы.
Газированные напитки и пакетированные соки содержат большое количество сахара, что может привести к быстрому набору веса. Если хочется фруктового вкуса, лучше разбавлять сок водой или отдавать предпочтение натуральным свежевыжатым вариантам.
• Чистая вода — необходима для поддержания водного баланса, особенно во время беременности.
• Молочные продукты — кефир и молоко обеспечивают организм кальцием и поддерживают здоровье пищеварительной системы.
• Травяные чаи — ромашка или мелисса помогают расслабиться, но перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом.
Выбор напитков во время беременности должен быть осознанным. Главное правило — умеренность и внимание к составу.
Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.