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Не только творог: как восстановить прочность эмали зубов после 50 лет

1:33
Здоровье

Даже после 50 лет возможно восстановить прочность эмали, и для этого не обязательно питаться исключительно творогом. Светлана Ищенко, врач-инфекционист с 40-летним стажем и нутрициолог, поделилась рекомендациями по укреплению эмали.

Губы
Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Губы

Ежедневный уход за полостью рта может занять немного времени, но принесет заметные результаты, отметила Ищенко на своей странице в соцсети.

  • После пробуждения: прополощите рот солевым раствором (0,5 ч. л. соли на стакан воды) и чистите зубы мягкой щеткой около 3 минут, массируя десны еще минуту. Это обеспечит защиту эмали на 6 часов.
  • Питание: ежедневно употребляйте 30 г твердого сыра (или 100 г творога) и 1 ст. л. семян кунжута. Эти продукты богаты кальцием, причем в кунжутных семенах его в 10 раз больше, чем в твороге.
  • После каждого приема пищи: используйте травяные ополаскиватели: отвар шалфея (100 мл), ромашки (100 мл) или дубовой коры (50 мл). Это поможет защитить десны от кровоточивости.
  • Вечером, за час до сна, в течение 3 минут чистите зубы мягкой щеткой и полощите рот вышеуказанными травами. После чистки прием пищи следует прекратить.

Обратите внимание: при кровоточивости десен рекомендуется обратиться к стоматологу.

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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