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Натуральное разжижение крови: 6 вкусных продуктов для здоровья сосудов

3:04
Здоровье

Кровь в нашем организме выполняет важнейшую функцию — она переносит кислород и питательные вещества к клеткам. Но её особенность заключается ещё и в способности сворачиваться. Это помогает избежать сильных кровотечений при травмах. Однако если свёртываемость повышена, в сосудах могут образовываться тромбы. Это уже опасно, так как может привести к инфаркту, инсульту и другим серьёзным проблемам, включая заболевания вен и почек.

бутылка вина
Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain
бутылка вина

Причины тромбообразования разные — от наследственных факторов до нездорового образа жизни. Но есть способ снизить риск без лекарств: включить в рацион продукты, которые естественным образом разжижают кровь.

Куркума — природный антикоагулянт

Эта специя не только придаёт блюдам пикантный вкус, но и содержит куркумин — вещество, разжижающее кровь и предотвращающее образование сгустков. Куркума также обладает мощными противовоспалительными свойствами. Добавляйте её в мясные и рыбные блюда, чтобы не только улучшить вкус, но и позаботиться о сосудах.

Имбирь — не только для иммунитета

Этот корень ценится за высокое содержание салицилатов, которые препятствуют образованию тромбов. К тому же он укрепляет иммунитет и отлично согревает в холодное время года. Заваривайте чай с имбирём или добавляйте его в свежем виде в салаты — это полезно и для кровеносной системы, и для общего самочувствия.

Корица — вкусная профилактика

В этой пряности содержится кумарин — вещество, которое снижает вязкость крови. Его даже используют в медицине при создании антикоагулянтов. Но важно соблюдать умеренность: чрезмерное употребление корицы может навредить печени. Достаточно добавить её в кофе, кашу или выпечку, чтобы получить пользу без негативных последствий.

Лосось — ценный источник омега-3

Эта рыба богата жирными кислотами, которые уменьшают уровень "плохого" холестерина и делают кровь менее густой. Регулярное употребление лосося снижает риск образования тромбов и укрепляет сосуды. Чтобы получить максимум пользы, включайте рыбу в рацион хотя бы дважды в неделю.

Орехи и злаки — витамин Е для сосудов

Пророщенные зерна, миндаль, семена подсолнечника — всё это источники витамина Е, который помогает предотвратить образование тромбов. Эти продукты также полезны для профилактики варикоза и поддержания эластичности сосудов. Главное — не переедать, так как орехи и семена достаточно калорийны.

Красное вино — в меру полезно

Этот напиток содержит антиоксиданты, которые защищают сосуды от тромбов и холестериновых бляшек. Однако пить вино стоит умеренно — не больше бокала в день. Тогда оно будет работать как лекарство, а не вредить организму.

Уточнения

Тромб (др.-греч. θρόμβος - ком, сгусток) — прижизненный свёрток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, образующийся в результате активации системы свертывания крови и возникающий в ответ на повреждение сосуда.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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