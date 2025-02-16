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Забудьте про таблетки: 5 простых способов снизить сахар в крови

2:28
Здоровье

При высоком уровне сахара в крови важно пересмотреть рацион. Одним из самых ценных овощей в этом плане считается капуста. Она способствует естественному снижению сахара и помогает организму поддерживать баланс. Особое внимание стоит уделить квашеной капусте, которая обладает еще большей пользой благодаря процессу ферментации.

Стевия
Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стевия

Не менее ценным продуктом является сельдерей. Он помогает поддерживать нормальные показатели организма и предотвращает скачки сахара. Включение в рацион листового салата, шпината и мангольда также положительно влияет на обмен веществ и уровень глюкозы.

Алкоголь и сахар: почему стоит отказаться от спиртного

Алкогольные напитки могут значительно ухудшать работу организма, особенно если уже есть риск диабета. Опасность представляют напитки с высоким содержанием сахара или его заменителей — они провоцируют резкие скачки глюкозы.

Еще один важный момент — курение. Эта привычка негативно влияет на все системы организма, в том числе и на способность контролировать уровень сахара. Отказ от вредных привычек способен значительно улучшить самочувствие.

Двигайтесь больше — сахар скажет вам спасибо

Малоподвижный образ жизни может стать одним из главных факторов развития диабета. Даже легкая физическая активность помогает держать сахар под контролем. Простые прогулки, утренняя зарядка или йога могут значительно улучшить обмен веществ. Если же тренировки станут регулярными, риск развития диабета снизится в разы.

Откажитесь от сладкого — не провоцируйте скачки сахара

Если показатели сахара уже выше нормы, стоит отказаться от сладких продуктов и напитков. Это не значит, что придется полностью исключить углеводы, но важно заменить их на более полезные источники энергии, например, фрукты с низким гликемическим индексом.

Контролируйте стресс — он тоже влияет на уровень сахара

Мало кто задумывается, что эмоциональное состояние влияет на здоровье не меньше, чем питание. Хронический стресс, тревожность и бессонница могут привести к скачкам сахара. Чтобы этого избежать, важно следить за режимом сна, включить в жизнь расслабляющие практики и пить достаточное количество воды.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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