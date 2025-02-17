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Эти продукты спасают кишечник, сердце и иммунитет — но их часто недооценивают

1:28
Здоровье

Врачи подчеркивают, что правильное питание должно быть разнообразным, однако есть ряд продуктов, которые следует употреблять ежедневно. Какие именно из них обязательны для включения в наш рацион?

Овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи

Как отметила диетолог Антонина Стародубова, ежедневно каждому человеку необходимо съедать не менее 400 г фруктов и овощей. Это условие является ключевым для обеспечения организма достаточным количеством витаминов, минералов и клетчатки, которая играет важную роль в нормализации пищеварительных процессов. Например, клетчатка помогает регулировать уровень сахара в крови и поддерживает здоровье кишечника, что, в свою очередь, способствует улучшению общего состояния здоровья.

Также полезными добавками в рацион могут стать орехи и ягоды. Они являются отличными перекусами и богаты полезными микроэлементами. Орехи содержат здоровые жиры, белок и витамины, а ягоды — антиоксиданты и витамины, способствующие укреплению иммунной системы.

В разговоре с РИА "Новости" врач предложила, что в салат из свежих овощей можно добавлять разные орехи или сезонные ягоды, такие как клюква, брусника и морошка. В зимний период, когда свежих ягод меньше, можно использовать замороженные варианты, что позволяет сохранить их питательные свойства.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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