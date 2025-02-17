Эти продукты спасают кишечник, сердце и иммунитет — но их часто недооценивают

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи подчеркивают, что правильное питание должно быть разнообразным, однако есть ряд продуктов, которые следует употреблять ежедневно. Какие именно из них обязательны для включения в наш рацион?

Фото: commons.wikimedia.org by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

Как отметила диетолог Антонина Стародубова, ежедневно каждому человеку необходимо съедать не менее 400 г фруктов и овощей. Это условие является ключевым для обеспечения организма достаточным количеством витаминов, минералов и клетчатки, которая играет важную роль в нормализации пищеварительных процессов. Например, клетчатка помогает регулировать уровень сахара в крови и поддерживает здоровье кишечника, что, в свою очередь, способствует улучшению общего состояния здоровья.

Также полезными добавками в рацион могут стать орехи и ягоды. Они являются отличными перекусами и богаты полезными микроэлементами. Орехи содержат здоровые жиры, белок и витамины, а ягоды — антиоксиданты и витамины, способствующие укреплению иммунной системы.

В разговоре с РИА "Новости" врач предложила, что в салат из свежих овощей можно добавлять разные орехи или сезонные ягоды, такие как клюква, брусника и морошка. В зимний период, когда свежих ягод меньше, можно использовать замороженные варианты, что позволяет сохранить их питательные свойства.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

