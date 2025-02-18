Опасность пластиковой посуды: почему стоит избегать микроволновки с пластиком

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России многие люди используют микроволновую печь для разогрева пищи, что занимает всего несколько минут. Однако такая еда может быть вредной для здоровья.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain микроволновка

Известный шеф-повар Джейми Оливер рекомендует использовать стеклянную или керамическую посуду вместо пластиковой. Он поделился этим советом в рамках шоу Food Revolution, опираясь на свой личный опыт. Оливер утверждает, что отказ от пластика на кухне помогает сохранить вкус и здоровье.

Шеф-повар Юлия Высоцкая также советует избегать пластиковых контейнеров и крышек, так как при нагревании в микроволновке они могут выделять опасные вещества.

Ученые подтверждают вредное воздействие пластиковой посуды на организм. Даже контейнеры с маркировкой "BPA-free", которые считаются безопасными, при нагревании могут выделять токсичные вещества, такие как бисфенол-S. Исследования показали, что эти вещества могут негативно влиять на репродуктивную систему и состояние щитовидной железы. Такими данными поделились в National Geographic, ссылаясь на научную работу на портале Current Biology.

Эксперименты на крысах, проведенные генетиком Патрисией Хант из Вашингтонского университета, выявили генетические изменения у грызунов, содержавшихся в пластиковых клетках. Это подтверждает потенциальную угрозу для здоровья, исходящую от любой пластиковой посуды.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



