Все пьют чай с лимоном, а зря: настоящий чемпион по витамину С совсем другой

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин С считается одним из самых неустойчивых, так как он быстро разрушается при термообработке. Его дефицит может быть опасен, о чем свидетельствует цинга, вызываемая острым недостатком витамина C. Эта болезнь оставила заметный след в истории человечества. В связи с этим доктор Александр Мясников упомянул о продуктах, содержащих высокие уровни витамина С.

Фото: freepik by KamranAydinov шиповник

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач подчеркнул важность витамина C для организма. Он участвует в синтезе коллагена, который обеспечивает упругость хрящевой ткани, снижает риск возникновения онкологических заболеваний и активно способствует обмену фолиевой кислоты. Кроме того, он укрепляет иммунную систему и помогает защититься от простудных недугов.

По мнению специалиста, шиповник является наилучшим источником витамина C.

"В картошке — в кожуре картошки — витамина С тоже вполне достаточно. Но шиповник — рекордсмен", — подчеркнул врач.

Тем не менее, избыточное потребление витамина C может привести к нежелательным последствиям, таким как образование камней в почках. Врач также предупредил, что при повышенном уровне железа витамин C следует принимать с большой осторожностью, даже при показанном применении.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.

