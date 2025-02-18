Без предрассудков о служебных романах: плюсы и минусы отношений на работе

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Статистика показывает, что служебные романы случаются довольно часто: около 41% людей имели такие отношения, и 18% из них в итоге привели к браку.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Служебный роман

Однако служебные романы часто сопровождаются предрассудками и опасениями. Психолог Любовь Лысенко, преподаватель международного института психологии Smart, поделилась плюсами и минусами таких отношений.

Первый плюс служебных романов — это поддержка и понимание. Работа занимает значительную часть нашей жизни, и многие события и переживания связаны именно с рабочим временем. Если человек работает в одной компании, он может лучше понять профессиональный юмор, сложности и цели компании. Это способствует доверию и поддержке. Второй плюс — укрепление командного духа. Влюбленные люди, при здоровых отношениях, могут вдохновлять друг друга. Любовь снижает активность префронтальной коры головного мозга, отвечающей за логическое мышление и рациональность. Это помогает преодолевать трудности и создавать благоприятные условия для работы. Третий плюс — повышение мотивации и продуктивности. Желание выглядеть лучше в глазах партнера может стать стимулом для личностного и профессионального роста. Служебный роман может привести к новым достижениям и повышению квалификации. Работа также дает возможность наблюдать за человеком в стрессовых ситуациях, конкуренции и принятии решений. Это позволяет составить более объективное мнение о партнере, пишет Газета.Ru со ссылкой на психолога.

Однако служебные романы могут иметь и минусы. Они могут привести к конфликтам, сплетням, зависти и другим неприятным последствиям. Важно соблюдать конфиденциальность и профессиональное поведение, чтобы избежать проблем на работе.

Уточнения

Рома́нтика — эмоционально-возвышенное мироощущение, создаваемое различными идеями, чувствами, эмоциями и условиями жизни.





Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.



