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Без предрассудков о служебных романах: плюсы и минусы отношений на работе

1:59
Здоровье

Статистика показывает, что служебные романы случаются довольно часто: около 41% людей имели такие отношения, и 18% из них в итоге привели к браку.

Служебный роман
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Служебный роман

Однако служебные романы часто сопровождаются предрассудками и опасениями. Психолог Любовь Лысенко, преподаватель международного института психологии Smart, поделилась плюсами и минусами таких отношений.

  1. Первый плюс служебных романов — это поддержка и понимание. Работа занимает значительную часть нашей жизни, и многие события и переживания связаны именно с рабочим временем. Если человек работает в одной компании, он может лучше понять профессиональный юмор, сложности и цели компании. Это способствует доверию и поддержке.
  2. Второй плюс — укрепление командного духа. Влюбленные люди, при здоровых отношениях, могут вдохновлять друг друга. Любовь снижает активность префронтальной коры головного мозга, отвечающей за логическое мышление и рациональность. Это помогает преодолевать трудности и создавать благоприятные условия для работы.
  3. Третий плюс — повышение мотивации и продуктивности. Желание выглядеть лучше в глазах партнера может стать стимулом для личностного и профессионального роста. Служебный роман может привести к новым достижениям и повышению квалификации.
  4. Работа также дает возможность наблюдать за человеком в стрессовых ситуациях, конкуренции и принятии решений. Это позволяет составить более объективное мнение о партнере, пишет Газета.Ru со ссылкой на психолога.

Однако служебные романы могут иметь и минусы. Они могут привести к конфликтам, сплетням, зависти и другим неприятным последствиям. Важно соблюдать конфиденциальность и профессиональное поведение, чтобы избежать проблем на работе.

Уточнения

Рома́нтика — эмоционально-возвышенное мироощущение, создаваемое различными идеями, чувствами, эмоциями и условиями жизни.
 

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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