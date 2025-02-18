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Профилактика нарушений кровообращения: как укрепить сердце и сосуды в домашних условиях

2:21
Здоровье

Нарушения кровообращения могут приводить к разнообразным неприятным и даже опасным последствиям, включая слабость, инфаркт миокарда и инсульт. Сердечно-сосудистый хирург Алексей Купряшов поделился рекомендациями по поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и улучшению кровообращения в домашних условиях.

Фитнес
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Фитнес

Врач объяснил, что нарушения кровообращения возникают, когда кровь не доставляется к органам и тканям в достаточном объеме. Это приводит к дефициту кислорода в клетках и накоплению продуктов распада, которые должны выводиться из организма.

На состояние сердечно-сосудистой системы влияют различные факторы, включая пол, возраст, наследственность и наличие хронических заболеваний, таких как сахарный диабет. Однако ключевым фактором является образ жизни. Курение, недостаточная физическая активность и неправильное питание, особенно избыток жирной пищи, негативно сказываются на состоянии сосудов, сообщает Газета.Ru.

Физическая активность является важным элементом профилактики нарушений кровообращения. Правильно подобранные упражнения помогают укрепить сердце и сосуды. Однако важно соблюдать баланс: избегать как недостатка активности, так и чрезмерных нагрузок.

«В спорте есть прекрасное правило трех П: постоянство, постепенность и последовательность. Постоянство — это привычка заниматься физической активностью регулярно. Постепенность — плавное увеличение нагрузки, на 5–10% от предыдущей недели. И последовательность — движение от простого к сложному", - сказал тренер по триатлону DWCoaching Григорий Навроцкий.

Для начала можно начать с простых прогулок по 20–30 минут 2–3 раза в неделю и постепенно увеличивать их продолжительность. Со временем можно добавить бег или силовые тренировки. С возрастом силовые тренировки становятся особенно важными, так как они замедляют старение клеток, улучшают самочувствие, мышечную массу и плотность костей, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивные функции.

Уточнения

Кровообраще́ние — процесс циркуляции крови по организму.
 

Серде́чно-cосу́дистая систе́ма (лат  systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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