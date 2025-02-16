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БАДы для похудения: стоит ли рисковать?

4:33
Здоровье

Вы ищете способ похудеть без лишних усилий и хотите выпить «волшебную таблетку»?Рекламируемые БАДы для похудения могут быть опасны, особенно в сочетании с другими препаратами или при наличии заболеваний (гипертиреоза, диабета, проблем сердечно-сосудистой системы), при беременности и кормлении грудью.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки

Полезные и условно безопасные БАДы:

Фосфолипид Лецитин: полезен для сердечно-сосудистой и нервной систем и обмена жиров. Может сдерживать усвоение жира, но требуется многократно превышать дозу, что может быть потенциально вредно. Интересно, что для получения суточной нормы лецитина взрослому потребовалось бы съесть яиц двадцать.

Яблочный уксус по неизвестной причине популярен среди худеющих людей. По мнению врачей американского медицинского центра Mayo, маловероятно, что яблочный уксус может повлиять на жиросжигание. И хотя однократное употребление яблочного уксуса безопасно, систематическое употребление с диуретиками или инсулином может навредить.

L-карнитин не волшебная таблетка и не влияет на потерю веса напрямую, но необходим для эффективного использования жиров как источника энергии, участвует в процессах детоксикации организма на клеточном уровне. L-карнитин не «расплавит» подкожный жир, но снабдит энергией, чтобы сбросить лишние килограммы в спортзале.

Витамины группы B играют значительную роль в энергообмене, метаболизме, функционировании нервной системы, кроветворении, участвуют в процессах деления и роста клеток, должны регулярно поступать в организм с пищей. Обеспечивают метаболизм, синтез ДНК и РНК, поддерживают функцию печени и кроветворение, важны для работы мозга. Прием витаминов группы B помогает наладить метаболизм, но сами по себе эти витамины не являются средством для похудения.

Потенциально опасные БАДы:

Ascophyllum nodosum — разновидность бурой водоросли. Может содержать тяжелые металлы и мышьяк. Важно убедиться, что это единственный источник йода и исключить даже йодированную соль. Любые БАДы из водорослей могут стать триггером для развития гиперфункции щитовидной железы и привести к пожизненному приему препаратов или операции. БАД противопоказан при любых аутоиммунных гипертиреозах.

Если во время курса появились ощущения учащенного сердцебиения с «отдачей» в левую руку, слабость, следует прекратить прием и немедленно обратиться к врачу-эндокринологу. Добавка несовместима с антиаритмическими препаратами, например амиодароном, и с препаратами, снижающими гиперфункцию щитовидной железы (тиамазол). При отсутствии противопоказаний и контроля за источниками йода, будет являться источником полезных соединений и микроэлементов.

Жиросжигающие БАДы: ключевые риски и предупреждения

БАД Hydroxycut — стимулятор, содержит эфедру. Единственным легальным препаратом с которой является "Бронхолитин" — препарат, назначаемый при бронхиальной астме. Является спортивным допингом. Выращивание, применение и распространение эфедры законодательно запрещено в РФ и США. Жиросжигающие БАДы с эфедрой противопоказаны больным сахарным диабетом, тахикардией, гипертонией и артериальной гипертензией, болезнями почек и надпочечников.

БАД Camellia sinensis — экстракт зеленого чая для снижения веса известен своими антиоксидантными свойствами, а также гепато- и цито- токсичностью. Антиоксиданты катехины способствуют образованию активных форм кислорода. Вред усиливается при голодании. Exolise, БАД для снижения веса на основе Camellia sinensis, была изъята с рынка во Франции и Испании.

Гарциния камбоджийская (Garcinia cambogia) — БАД, предотвращающий преобразование углеводов в жир. Противопоказан людям с проблемами печени.

БАД Пиколинат хрома препятствует скачкам глюкозы, снижает уровень жиров. Может вызвать острую почечную недостаточность. Противопоказан людям, страдающим диабетом, гипертонией или ишемической болезнью сердца, и спортсменам.

Уточнения

Витами́ны гру́ппы B — группа водорастворимых витаминов, играющих большую роль в клеточном метаболизме. Некоторые вещества раньше относились к витаминам группы B, но они являются лишь витаминоподобными веществами либо синтезируются в организме человека.
 

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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