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Картошка не виновата в ваших лишних килограммах: виноват способ приготовления — и это не жарка

2:04
Здоровье

Картофель — продукт с противоречивой репутацией. Неправильное его приготовление может привести к увеличению веса, однако с правильным подходом можно даже способствовать снижению веса, утверждают эксперты программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Картошка, картофель
Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картошка, картофель

Медики рекомендуют употреблять молодой картофель. Он содержит меньше калорий, чем зрелые корнеплоды — всего около 60 кКал по сравнению с 80. Кроме того, этот овощ богат полезными веществами, включая витамин С.

Молодой картофель обладает высокой насыщаемостью благодаря своему объему. После его употребления стенки желудка растягиваются и посылают сигнал в мозг о том, что вы наелись.

Этот продукт положительно влияет на сердечно-сосудистую систему благодаря высокому содержанию калия, который важен для работы сердца, регуляции сосудистого тонуса и выведению лишней жидкости из организма, что помогает в борьбе с отёками и избытком веса.

Картофель также способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Содержание крахмала в картофеле варьируется в зависимости от метода приготовления. Резистентный крахмал является полезным для кишечника и служит питательным веществом для хороших бактерий, поддерживающих сбалансированную микрофлору.

Для получения резистентного крахмала необходимо охлаждать и варить картофель в мундире. В таком виде он преобразуется в клетчатку и достигает толстого кишечника, что способствует росту кишечной микрофлоры и не добавляет лишних калорий.

Исследования показывают, что именно под кожурой картофеля содержится наибольшее количество полезных веществ, таких как калий и витамин С.

Кожура картофеля полезна, поскольку содержит клетчатку, которая помогает нормализовать функцию кишечника. Поэтому картофель рекомендуется готовить в мундире, чтобы сохранить все его ценности.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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