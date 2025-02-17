Неочевидные риски: как привычки и повседневные действия могут привести к раку

3:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак может возникать по разным причинам, включая генетическую предрасположенность, образ жизни и внешние факторы. Однако существуют и менее очевидные риски, о которых многие не задумываются. Онколог Скандинавского Центра Здоровья Евгений Гордеев рассказал о том, как привычки и повседневные действия могут влиять на развитие этого заболевания.

Фото: freepik копчёное мясо

По словам врача, избыток сахара и промышленных концентратов может усиливать воспалительные процессы, способствующие возникновению злокачественных опухолей. Жареная и копченая пища содержит канцерогены, нарушающие обмен веществ. Синтетические консерванты и усилители вкуса также могут негативно воздействовать на клетки.

Некоторые витамины, такие как Е и С, полезны в умеренных количествах, но их чрезмерное потребление может привести к нежелательным последствиям. Высокая концентрация витамина Е может способствовать развитию опухолей, а избыток витамина С — повысить нагрузку на печень. Жирорастворимые витамины (А, D, К) в больших дозах также могут негативно влиять на обмен веществ, рассказал Гордеев.

Горячая еда и напитки могут повреждать слизистую пищевода, вызывая хроническое воспаление. Постоянное раздражение увеличивает риск онкологии, особенно у людей, часто употребляющих острые блюда или пьющих кипяток, пишет Газета.Ru.

Врач отметил, что неконтролируемый прием гормональных препаратов, таких как анаболические стероиды и средства для заместительной терапии, может стимулировать рост злокачественных новообразований. У мужчин, принимающих тестостерон и гормоны роста, повышается риск рака репродуктивной системы и печени. У женщин длительный прием эстрогенов без медицинского контроля может привести к гормонозависимым опухолям.

Использование гормонов роста в антивозрастных целях может быть опасным. Эти препараты ускоряют клеточное деление, что может усилить рост предраковых клеток. Некоторые исследования связывают применение гормона роста с повышенным риском опухолей головного мозга. Особенно важно быть осторожными с препаратами, обещающими "омоложение", так как их безопасность часто недостаточно изучена.

"Отсутствие систематической нагрузки нередко ведет к ожирению, формирующему дополнительную угрозу развития опухолей в молочных железах, кишечнике либо почках. Продолжительное сидение ухудшает обмен веществ, усиливая злокачественные процессы", — добавил Гордеев.

Некоторые чистящие и косметические средства содержат канцерогенные вещества, такие как хлор и формальдегид. Длительное воздействие этих соединений может увеличивать вероятность онкологических заболеваний. Опасность также могут представлять компоненты пластика и текстиля.

Эксперт подчеркивает, что осознание факторов риска и внимательное отношение к здоровью могут значительно снизить вероятность онкологических заболеваний. Основные меры профилактики включают регулярные медицинские осмотры, сбалансированное питание с высоким содержанием клетчатки и свежих продуктов, ограничение потребления обработанной и жареной пищи, физическую активность не менее 150 минут в неделю, контроль уровня стресса, полноценный сон, использование солнцезащитных средств и отказ от соляриев.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной».



Вредные привычки — социально-психологический конструкт/концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения, регулярно совершаемых человеком и приносящих ему вред.

