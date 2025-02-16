Зима, холода, апельсинов нет — а витамин С всё равно будет: где его искать

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Где искать витамин С помимо цитрусовых? На самом деле, существует множество источников, и есть возможность выбрать что-то по своему вкусу.

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Необходимость в витаминах варьируется у каждого человека, но витамин С считается одним из самых "затребованных". Его обычно ищут в свежих фруктах и овощах, однако зимой для многих наступает "несезон" (за исключением киви, цитрусовых и хурмы).

Тем не менее, зимой можно восполнить необходимое количество витамина за счёт альтернативных источников, таких как заготовки из шиповника, рябины, облепихи, смородины и напитков на их основе, поделилась эндокринолог и диетолог Анастасия Подхвалитина в интервью "Известиям".

Витамин С содержится не только в фруктах и ягодах, но и в овощах: болгарский перец, брокколи, укроп и петрушка также являются отличными источниками. Обычно эти продукты доступны круглый год, а если их нет, можно поискать замороженные варианты в магазинах или в морозильной камере.

Кроме того, аскорбиновая кислота присутствует в ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста. Для усиления витаминизирующего эффекта в салат можно добавить ягоды клюквы.

Употребление различных источников витамина С помогает не только предотвратить гиповитаминоз, но и разнообразить рацион питания.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — одно из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

