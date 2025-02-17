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Опасная привычка: как онлайн-шопинг на маркетплейсах может стать зависимостью

3:39
Здоровье

Некоторые люди настолько привыкают к онлайн-шопингу, что это становится для них своеобразной зависимостью, в результате чего эти жертвы шопоголизма становятся похожими на лудоманов или людей с любовной зависимостью.

Покупки
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Покупки

Хотя физической ломки от отсутствия доступа к маркетплейсу не бывает, последствия могут быть разрушительными, сравнимыми с ущербом от употребления наркотиков или алкоголя. Об этом рассказал Станислав Самбурский, клинический психолог и автор Дзен-канала "Экологичный психолог".

Онлайн-шопоголики часто обращаются к покупкам из-за внутренней пустоты или используют шопинг как способ справиться со стрессом. По словам Самбурского, когда человек покупает что-то новое, у него временно снижается уровень тревоги, а бесконечное листание каталогов приносит ощущение удовольствия и счастья благодаря выработке дофамина. Это позволяет забыть о конфликтах, стрессе и душевной пустоте. Для зависимого важен не столько сам предмет покупки, сколько сам процесс. Однако эйфория быстро проходит, и человек снова возвращается к покупкам, чтобы получить новую дозу удовольствия.

Социальное давление и страх упустить что-то важное также способствуют развитию зависимости. Реклама, блогеры и постоянные напоминания о распродажах создают ощущение срочности и важности немедленной покупки. Маркетплейсы делают процесс покупки максимально удобным, предлагая рассрочку, примерку и другие опции, что делает его еще более привлекательным, пишет Газета.Ru.

Психологически зависимость от покупок меняет поведение человека. Постоянные покупки становятся приоритетом, а все остальное отходит на второй план.

"Первым признаком является постоянный скроллинг каталогов в любимом маркетплейсе. Все свободное время зависимый от покупок человек проводит на маркетплейсе. Как результат, он отдаляется от семьи, а любые бытовые задачи игнорируются", — сказал Самбурский.

Онлайн-шопоголики часто оказываются в долгах, так как их желание получить мгновенное удовольствие перевешивает разумные доводы, добавил он.

Интернет-шопоголизм может быть сигналом о более глубоких психологических проблемах, таких как тревожные мысли, низкая самооценка и чувство одиночества. Шопинг помогает временно отвлечься от этих проблем и улучшить настроение.

Справиться с зависимостью можно, признав ее существование и осознав ее разрушительное влияние. Важно установить лимиты на покупки, удалить приложения маркетплейсов и отписаться от рассылок. Если возникает реальная необходимость что-то купить, можно временно вернуться к покупкам, но в рамках установленных ограничений.

"Наиболее устойчивый способ справиться с зависимостью от маркетплейсов — найти что в жизни радует. Подумайте, что раньше вас заставляло улыбаться. Что приносило вам удовольствие: время с семьей, романтическое свидание, поход в аквапарк с детьми, пробежка или прогулка с собакой", — отметил Самбурский.

Сосредоточение на осознанном потреблении и работе с эмоциями также может помочь. Если самостоятельно справиться с зависимостью сложно, не стоит стесняться обратиться за помощью к психологу. Специалист поможет выявить глубинные причины зависимости и найти пути к ее преодолению, добавил психолог.

Уточнения

Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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