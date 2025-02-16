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Мышечная боль без причины: когда это норма, а когда пора к врачу

3:00
Здоровье

Фибромиалгия и миофасциальный болевой синдром встречаются у 5-25 % людей, но часто их путают даже врачи. Хотя оба заболевания связаны с хронической мышечной болью, причины у них разные, а значит, и лечение требуется разное. Разбираемся, как их отличить.

Спина
Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спина

Что общего у этих заболеваний

Обе патологии сопровождаются длительной, ноющей болью в мышцах, которая может усиливаться при стрессе, переутомлении, переохлаждении или долгом нахождении в неудобной позе. Боль присутствует постоянно, мешая работать, отдыхать и даже спать.

Большинство пациентов также жалуются на усталость, особенно по утрам. Сон не приносит облегчения, а наоборот, еще больше изматывает. Даже минимальная физическая нагрузка может усилить дискомфорт, но и полный покой не всегда спасает. Это замкнутый круг, из которого сложно выбраться без грамотного лечения.

Особенности фибромиалгии

Считается, что при этом заболевании на теле есть 18 чувствительных точек, и если при нажатии 11-12 из них вызывают резкую боль, диагноз подтверждается.

Что еще характерно

  • Высокая чувствительность к боли, холоду, теплу, шуму и свету.
  • Жалобы на синдром хронической усталости, метеочувствительность, синдром раздраженного кишечника.
  • Ощущение онемения, спазмов или даже судорог.
  • Скованность, тревожность и депрессивные состояния.

Из-за этого долгое время фибромиалгию считали психическим расстройством. Лечение включает антидепрессанты и немедикаментозные методики: арт-терапию, светотерапию, психотерапию, массаж, бальнеотерапию и другие виды расслабляющих процедур.

Как проявляется миофасциальный болевой синдром

В отличие от фибромиалгии, здесь боль локализована в определенном участке мышцы, где образуется плотный "тугой тяж". Он может быть разного размера и прощупываться при осмотре.

Основные симптомы

  • Острая региональная боль в определенной области.
  • Уплотнение в мышце, которое можно прощупать.
  • Чувствительная зона диаметром около 3 см в пределах этого уплотнения.
  • Ограничение движений, которое уменьшается при растяжке мышцы.

Чаще всего миофасциальный синдром развивается у людей от 25 до 50 лет, ведущих малоподвижный образ жизни. Со временем уменьшается эластичность мышц и появляются проблемы с суставами, что усугубляет ситуацию.

Лечение включает гимнастику, физиопроцедуры, массаж, миорелаксанты и противовоспалительные препараты. Антидепрессанты, в отличие от фибромиалгии, здесь не требуются.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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