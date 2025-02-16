Обезболивающие мази: как выбрать эффективное средство без побочных эффектов

3:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обезболивающие мази — одно из самых популярных средств для борьбы с болевым синдромом, особенно при проблемах со спиной, суставами и мышцами. Однако насколько эффективно они действуют и действительно ли "проникают прямо в очаг боли"? Разбираем механизм их работы и ключевые особенности.

Фото: ru.freepik.com by jcomp Мужчина держится за шею

Как действуют обезболивающие мази

Многие рекламные слоганы обещают мгновенное облегчение, но на деле всё сложнее. Основная задача таких мазей — доставить активное вещество через кожу в нужную область. Однако кожа — мощный барьер, который защищает организм от проникновения большинства веществ.

Некоторые компоненты действительно могут всасываться через кожу, но их количество зависит от:

Структуры вещества (липофильные, жирорастворимые вещества проникают лучше);

Состояния кожи (повреждённые участки усиливают всасывание);

Активного втирания (уменьшает воздушный слой между кожей и препаратом, усиливая проникновение).

Какие вещества действительно проникают

Исследования показали, что через кожу могут проникать:

Кофеин, никотин, нитроглицерин: доказано с помощью патч-тестов и анализа мочи.

доказано с помощью патч-тестов и анализа мочи. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС): медленно, но всасываются в кровоток.

медленно, но всасываются в кровоток. Спирт, стероидные гормоны: проникают через кожу в небольшом количестве.

А вот водорастворимые алкалоиды из растений, используемые в народной медицине, практически не проникают. Поэтому лечение капустными или лопуховыми листьями — скорее психологический эффект, чем реальная терапия.

Почему важно двигаться после нанесения мази

После попадания в кровь лекарство сначала достигает органов с активным кровообращением (сердце, печень, почки), а затем уже мышц и суставов. Если после нанесения мази не двигаться, циркуляция крови в области боли остаётся низкой, и активные вещества почти не достигают нужного участка. Именно поэтому многие врачи советуют после нанесения мази делать лёгкие движения — это усиливает кровоток и ускоряет действие препарата.

Когда мази действительно помогают

Обезболивающие мази эффективны в случаях:

Лёгких растяжений и ушибов.

Невралгии и воспалений мягких тканей.

Комплексной терапии при болях в спине и суставах (в сочетании с упражнениями и другими методами).

Важно помнить, что их действие не моментально — требуется время, чтобы вещество подействовало.

Стоит ли ждать мгновенного эффекта

Нет, моментального снятия боли не произойдёт. В большинстве случаев мазь работает как вспомогательное средство, а основное лечение должно включать движение, физиотерапию и, при необходимости, приём таблетированных препаратов.

Итог

Обезболивающие мази работают, но не так быстро и эффективно, как может казаться из рекламы. Их задача — облегчить состояние, но для полного избавления от боли важны комплексные меры. Чтобы мазь подействовала быстрее, после её нанесения лучше немного двигаться — это усилит кровообращение и ускорит проникновение активных веществ.

Уточнения

Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.

