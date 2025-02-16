Кожный зуд без причины? Разбираемся, в чём дело и как избавиться от дискомфорта

Зуд без видимых кожных высыпаний — распространённая проблема, которая может доставлять значительный дискомфорт и существенно ухудшать качество жизни. Важно понимать, что такой симптом может быть как временным явлением, так и признаком серьёзных заболеваний.

Фото: https://www.freepik.com Аллергия

Серьёзные причины кожного зуда

Онкологические заболевания

Кожный зуд может быть ранним симптомом злокачественных опухолей. Иногда он возникает за несколько лет до проявления других признаков болезни.

Чаще всего зуд сопровождает

Рак желудка, поджелудочной железы, лёгких, кишечника, молочной железы, простаты.

Лимфому Ходжкина — у 25% пациентов с этим заболеванием отмечается сильный зуд.

Вывод: если зуд сохраняется долгое время без явных причин, стоит пройти обследование.

Другие возможные причины

Сухость кожи

Одна из самых частых причин, особенно у пожилых людей. Частое использование мыла и моющих средств вымывает защитные липиды, приводя к пересушиванию кожи.

Как избежать

Использовать увлажняющие кремы и эмоленты.

Уменьшить использование агрессивных моющих средств.

Увеличить потребление воды.

Заболевания эндокринной системы

Кожный зуд часто сопровождает:

Диабет: из-за нарушения кровообращения и сухости кожи.

из-за нарушения кровообращения и сухости кожи. Гипо- и гипертиреоз: влияет на метаболизм кожи.

влияет на метаболизм кожи. Гиперпаратиреоз: избыток кальция в организме может вызывать раздражение кожи.

Неврологические заболевания

Зуд без высыпаний возможен при:

Рассеянном склерозе.

Поражении периферических нервов.

Постгерпетической невралгии.

Болезни печени и почек

При циррозе и гепатитах зуд может возникать из-за накопления желчных кислот в крови.

При хронической почечной недостаточности — из-за повышенного уровня мочевины.

Аллергические реакции

Некоторые лекарства, бытовая химия и продукты могут вызывать зуд без видимых кожных изменений.

Инфекции и паразиты

Глистные инвазии.

ВИЧ-инфекция.

Хронические грибковые заболевания.

Психосоматические причины

Хронический стресс и тревожность могут приводить к ощущению зуда.

Как диагностировать причину

При визите к врачу необходимо рассказать о:

Локализации зуда (всё тело или определённые участки).

Продолжительности и интенсивности.

Влиянии окружающих факторов (еда, лекарства, стресс).

Наличии других симптомов (слабость, потеря веса, жажда).

Возможные исследования

Анализ крови (общий, биохимический, на сахар).

Анализы на гормоны щитовидной железы.

УЗИ печени и почек.

Анализы на паразитарные инфекции.

Что делать до визита к врачу

При сильном зуде можно принять антигистаминные препараты (при отсутствии противопоказаний).

Использовать увлажняющие кремы.

Ограничить воздействие агрессивных моющих средств.

Пить больше воды.

Однако не затягивайте с визитом к врачу, так как зуд может сигнализировать о серьёзных заболеваниях.

Уточнения

Зуд (лат. pruritus) — неприятное ощущение раздражения, жжения и покалывания в каком-либо участке кожи, вызванное различными причинами (воздействие химических веществ, бактерий, паразитов).

