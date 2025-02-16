Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стрижка в эти дни может притянуть беду! Когда нельзя идти к парикмахеру
Табаков впервые публично высказался о своей возлюбленной: воспитывает во мне сдержанность
Мягкие пироги и булочки даже на следующий день? Секрет раскрыт
Устали от увядающих клумб? Попробуйте этот простой способ
3 способа избавиться от жирного пятна за 15 минут
Четыре простых шага в ночном уходе, которые преобразят вашу кожу
Похудевший на 127 килограммов Макс Фадеев ответил на вопрос, удаётся ли ему удерживать вес
Скрипят, мажут, оставляют разводы: может, пора перестать мучить дворники
Какие джинсы будут популярны этой весной? Топ-4 тренда

Кожный зуд без причины? Разбираемся, в чём дело и как избавиться от дискомфорта

Здоровье

Зуд без видимых кожных высыпаний — распространённая проблема, которая может доставлять значительный дискомфорт и существенно ухудшать качество жизни. Важно понимать, что такой симптом может быть как временным явлением, так и признаком серьёзных заболеваний.

Аллергия
Фото: https://www.freepik.com
Аллергия

Серьёзные причины кожного зуда

Онкологические заболевания

Кожный зуд может быть ранним симптомом злокачественных опухолей. Иногда он возникает за несколько лет до проявления других признаков болезни.

Чаще всего зуд сопровождает

  • Рак желудка, поджелудочной железы, лёгких, кишечника, молочной железы, простаты.
  • Лимфому Ходжкина — у 25% пациентов с этим заболеванием отмечается сильный зуд.

Вывод: если зуд сохраняется долгое время без явных причин, стоит пройти обследование.

Другие возможные причины

Сухость кожи

Одна из самых частых причин, особенно у пожилых людей. Частое использование мыла и моющих средств вымывает защитные липиды, приводя к пересушиванию кожи.

Как избежать

  • Использовать увлажняющие кремы и эмоленты.
  • Уменьшить использование агрессивных моющих средств.
  • Увеличить потребление воды.

Заболевания эндокринной системы

Кожный зуд часто сопровождает:

  • Диабет: из-за нарушения кровообращения и сухости кожи.
  • Гипо- и гипертиреоз: влияет на метаболизм кожи.
  • Гиперпаратиреоз: избыток кальция в организме может вызывать раздражение кожи.

Неврологические заболевания

Зуд без высыпаний возможен при:

  • Рассеянном склерозе.
  • Поражении периферических нервов.
  • Постгерпетической невралгии.

Болезни печени и почек

  • При циррозе и гепатитах зуд может возникать из-за накопления желчных кислот в крови.
  • При хронической почечной недостаточности — из-за повышенного уровня мочевины.

Аллергические реакции

Некоторые лекарства, бытовая химия и продукты могут вызывать зуд без видимых кожных изменений.

Инфекции и паразиты

  • Глистные инвазии.
  • ВИЧ-инфекция.
  • Хронические грибковые заболевания.

Психосоматические причины

  • Хронический стресс и тревожность могут приводить к ощущению зуда.

Как диагностировать причину

При визите к врачу необходимо рассказать о:

  • Локализации зуда (всё тело или определённые участки).
  • Продолжительности и интенсивности.
  • Влиянии окружающих факторов (еда, лекарства, стресс).
  • Наличии других симптомов (слабость, потеря веса, жажда).

Возможные исследования

  • Анализ крови (общий, биохимический, на сахар).
  • Анализы на гормоны щитовидной железы.
  • УЗИ печени и почек.
  • Анализы на паразитарные инфекции.

Что делать до визита к врачу

  • При сильном зуде можно принять антигистаминные препараты (при отсутствии противопоказаний).
  • Использовать увлажняющие кремы.
  • Ограничить воздействие агрессивных моющих средств.
  • Пить больше воды.

Однако не затягивайте с визитом к врачу, так как зуд может сигнализировать о серьёзных заболеваниях.

Уточнения

Зуд (лат. pruritus) — неприятное ощущение раздражения, жжения и покалывания в каком-либо участке кожи, вызванное различными причинами (воздействие химических веществ, бактерий, паразитов).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Обсудить
Сейчас читают
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Новости спорта
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение Аудио 
Бабушка не садится за рассаду без этих средств — теперь и у меня всегда отличный урожай
Садоводство, цветоводство
Бабушка не садится за рассаду без этих средств — теперь и у меня всегда отличный урожай Аудио 
Популярное
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!

Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Падение цитадели. Как Часов Яр станет причиной обрушения фронта в Донбассе Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
ТОП-10 элитных кошек, за которых отдают целое состояние
ТОП-10 элитных кошек, за которых отдают целое состояние
Последние материалы
Стерилизация кошек: мифы, реальность и лучший возраст для операции
Простота и стиль: самые актуальные стрижки 2025 года
5 главных ошибок в интерьере, из-за которых ваш дом выглядит дешево
Торговые войны и протекционизм: позиция Китая остается неизменной
Планка спасает от лишнего веса, но может добавить проблем — особенно, если делать её неправильно
Заградотряд ВСУ расстреливает свою же эвакуационную группу за помощь раненым
Обязательно приготовьте эти вкусные творожные шарики для своих домашних — они точно будут в восторге
Когда нервы атакуют: как справляться со стрессом, чтобы не разрушать своё здоровье
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Египтяне опоздали на 25 000 лет: древнейшую пирамиду нашли в Индонезии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.