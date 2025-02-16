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Необычный суперфуд: помогает сбросить вес и укрепить иммунитет

3:23
Здоровье

Этот фрукт называют самым вонючим в мире, и неспроста! Дуриан обладает настолько специфическим запахом, что в некоторых странах его запрещено проносить в общественные места. Но стоит ли этот аромат того, чтобы отказаться от полезных свойств дуриана? Давайте разберемся!

Дуриан
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under Free More info
Дуриан

Что это за фрукт

Дуриан — это крупный тропический плод с толстой шиповатой кожурой. Внутри скрываются мягкие, кремовые сегменты желтого цвета, обладающие уникальным вкусом, сочетающим сладкие, солоноватые и слегка горьковатые нотки. Родиной дуриана являются страны Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд, Малайзия и Филиппины. Сейчас этот экзотический плод можно найти и в специализированных магазинах других стран.

Польза для здоровья

Хотя аромат дуриана вызывает споры, его польза для организма неоспорима. Он богат витаминами, минералами и клетчаткой, что делает его настоящим суперфудом. Вот несколько ключевых преимуществ:

1. Улучшает пищеварение

Благодаря высокому содержанию клетчатки дуриан поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта. Одна чашка мякоти содержит около 9 граммов пищевых волокон — треть суточной нормы. Клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, предотвращает запоры и способствует развитию полезных бактерий, которые укрепляют микрофлору.

2. Поддерживает сердце и сосуды

Дуриан содержит полезные ненасыщенные жиры, которые способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, он богат калием и магнием, которые помогают контролировать артериальное давление.

3. Способствует снижению веса

Высокое содержание клетчатки в этом фрукте не только полезно для кишечника, но и помогает контролировать аппетит. Клетчатка замедляет пищеварение, продлевая чувство сытости, что снижает вероятность переедания.

4. Укрепляет иммунитет

Этот экзотический плод — кладезь антиоксидантов, среди которых особенно выделяется витамин C. Он помогает укрепить иммунную систему, а также снижает риск воспалительных заболеваний и даже онкологии. Исследования показывают, что регулярное употребление продуктов, богатых флавоноидами и каротиноидами, может снижать риск сердечных заболеваний и возрастных когнитивных нарушений.

5. Поддерживает здоровье мозга

Научные исследования подтверждают, что витамин C положительно влияет на когнитивные функции. У людей с высоким уровнем этого витамина наблюдается лучшая память, повышенная концентрация и способность к быстрому принятию решений. Одна порция дуриана покрывает почти 50% суточной нормы витамина C.

Несмотря на специфический запах, дуриан — это настоящий кладезь полезных веществ. Он поддерживает пищеварение, укрепляет иммунитет, помогает контролировать вес и защищает сердце. Если вам удастся преодолеть его необычный аромат, вы получите не только уникальный вкусовой опыт, но и массу пользы для здоровья!

Уточнения

Дуриа́н (лат. Durio) — род растений семейства Мальвовые, включающий в себя около 30 видов, растущих в дождевых тропических лесах Юго-Восточной Азии.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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