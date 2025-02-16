Этот чай ускоряет метаболизм и снижает стресс: вы точно захотите его попробовать

Можно ли похудеть, просто добавив в рацион определенный чай? Оказывается, да! Более того, этот напиток положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и даже помогает организму справляться со стрессом.

Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зелёные чай

Какой чай помогает сбросить вес

Речь идет о чае улун — традиционном китайском напитке, популярном не только в Китае, но и в Непале, Вьетнаме и на Тайване. Его называют "драконовым чаем", и изготавливают из листьев Camellia Sinensis. Улун обладает целым рядом полезных свойств.

В чем польза улуна

Этот чай богат полифенолами, которые замедляют старение организма, а кофеин в составе помогает улучшить концентрацию. Но, пожалуй, самое ценное вещество в нем — L-теанин. Эта аминокислота снижает уровень стресса, способствует расслаблению и улучшает когнитивные функции.

Исследования показывают, что регулярное употребление этого напитка стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике. А разнообразный микробиом — это залог крепкого иммунитета и общего здоровья организма.

Кроме того, улун обладает противовоспалительными и гипогликемическими свойствами, что может помочь в профилактике диабета. Антиоксиданты, содержащиеся в чае, препятствуют мутациям клеток, снижая риск развития рака. Еще одно преимущество — укрепление зубов и костей.

Какой вкус у улуна

Этот чай занимает промежуточное положение между зеленым и черным чаем. Его оттенок и вкус зависят от степени ферментации листьев. Зеленый улун обладает насыщенным землистым вкусом, тогда как темные сорта имеют выраженный жареный аромат. Некоторые отмечают в напитке травянистые и цветочные нотки, а другие чувствуют ореховые и даже карамельные оттенки.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

