Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить вкусный и полезный рис без варки и вообще без плиты: попробуйте оригинальный метод
Долгая дорога без боли — что делать, чтобы не затекали спина, ноги и руки
Собаки и зооагрессия: что нужно знать каждому владельцу
Сделать тренировку в два раза эффективнее поможет этот метод: как активировать нервную систему?
Разделочная доска неприятно пахнет? Обработайте её этим простым средством
Кофейная революция: бразильский кофе заходит в Россию на смену вьетнамскому
Лайма Вайкуле начала продажу билетов на свой традиционный фестиваль в Юрмале
Еда сгорит как в печке: пять простых способов ускорить метаболизм
Парк Юрского периода всё ближе: древние кости раскрыли ДНК динозавров

Этот чай ускоряет метаболизм и снижает стресс: вы точно захотите его попробовать

Здоровье

Можно ли похудеть, просто добавив в рацион определенный чай? Оказывается, да! Более того, этот напиток положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и даже помогает организму справляться со стрессом.

Зелёные чай
Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зелёные чай

Какой чай помогает сбросить вес

Речь идет о чае улун — традиционном китайском напитке, популярном не только в Китае, но и в Непале, Вьетнаме и на Тайване. Его называют "драконовым чаем", и изготавливают из листьев Camellia Sinensis. Улун обладает целым рядом полезных свойств.

В чем польза улуна

Этот чай богат полифенолами, которые замедляют старение организма, а кофеин в составе помогает улучшить концентрацию. Но, пожалуй, самое ценное вещество в нем — L-теанин. Эта аминокислота снижает уровень стресса, способствует расслаблению и улучшает когнитивные функции.

Исследования показывают, что регулярное употребление этого напитка стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике. А разнообразный микробиом — это залог крепкого иммунитета и общего здоровья организма.

Кроме того, улун обладает противовоспалительными и гипогликемическими свойствами, что может помочь в профилактике диабета. Антиоксиданты, содержащиеся в чае, препятствуют мутациям клеток, снижая риск развития рака. Еще одно преимущество — укрепление зубов и костей.

Какой вкус у улуна

Этот чай занимает промежуточное положение между зеленым и черным чаем. Его оттенок и вкус зависят от степени ферментации листьев. Зеленый улун обладает насыщенным землистым вкусом, тогда как темные сорта имеют выраженный жареный аромат. Некоторые отмечают в напитке травянистые и цветочные нотки, а другие чувствуют ореховые и даже карамельные оттенки.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Еда и рецепты
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду Аудио 
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис Аудио 
Популярное
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!

Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Последние материалы
Сделать тренировку в два раза эффективнее поможет этот метод: как активировать нервную систему?
Разделочная доска неприятно пахнет? Обработайте её этим простым средством
Кофейная революция: бразильский кофе заходит в Россию на смену вьетнамскому
Лайма Вайкуле начала продажу билетов на свой традиционный фестиваль в Юрмале
Еда сгорит как в печке: пять простых способов ускорить метаболизм
Парк Юрского периода всё ближе: древние кости раскрыли ДНК динозавров
Внимание, гололедица! В Москве и области объявлен жёлтый уровень опасности
Тайные уголки Стамбула: что скрывается за туристическими маршрутами
Как вернуть замиокулькас к жизни: простое решение для ярких листьев
Как превратить обычный омлет в изысканное блюдо: рецепт сытного омлета по-денверски
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.