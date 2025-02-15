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Не только вкусно, но и полезно: чем на самом деле хорош тёмный шоколад

2:02
Здоровье

Диетолог Мелани Гомес рассказала о пользе и вреде шоколада.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

По словам врача, тёмный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 70%) наиболее полезен.

"В нём больше клетчатки, больше антиоксидантов и немного меньше жиров, чем в белом или молочном шоколаде", — поделилась эксперт.

Это связано с тем, что белый шоколад не содержит какао, а содержит только какао-масло, сухое молоко и молочный жир. Молочный шоколад содержит небольшое количество какао (от 25 до 35%), молока и жира.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (Anses) относит тёмный шоколад к числу основных пищевых источников магния, наряду с масличными культурами, кофе или цельнозерновыми продуктами. Магний играет ключевую роль в правильном функционировании нервной и мышечной систем. Дефицит этого микроэлемента может привести к усталости, стрессу и мышечным спазмам.

Кроме того какао является отличным источником флавоноидов. Эти антиоксиданты помогают защитить клетки от повреждения свободными радикалами, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременного старения клеток.

Шоколад содержит триптофан, аминокислоту-предшественницу серотонина, который играет ключевую роль в регулировании настроения и сна.

"Шоколад может облегчить засыпание и улучшить самочувствие", — пояснила Мелани Гомес.

Несмотря на его многочисленные преимущества, необходимо отметить, что шоколад — это калорийный продукт из-за содержания в нём сахара и жира. В среднем на 100 г тёмного шоколада приходится 39,5 г сахара и 36,1 г жира.

Эксперт порекомендовала употреблять не более 2 порций шоколада в день, передаёт allodocteurs.fr.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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