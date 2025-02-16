Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звук, который оживит ваш телевизор: приобретите саундбар
Вечная молодость для авокадо: этот секрет хранения спасёт деньги
Этот цвет кричит, что селёдка испорчена! Запомните, чтобы не рисковать
Время обрезки: как правильно обрезать кустарники в феврале
Лобовое столкновение: один шанс спастись, и он не там, где вы думаете
Кошки и коробки: 20 причин, почему ваш питомец выберет картон вместо роскоши
Большунов в центре внимания: две дополнительные гонки в Италии после громкой победы?
Виза для отдыха, а не для работы: урок для туристов-иностранцев
Блёданс и Штурм объяснили, почему мужчины любят милф

Завтрак, который подстегнёт обмен веществ — никакого кулинарного колдовства

2:15
Здоровье

Если вы хотите похудеть, то вы должны уделить особое внимание завтраку. Он обеспечивает энергией и стимулирует обмен веществ, а также может помочь в управлении весом. Эксперты сходятся во мнении, что сбалансированная, богатая питательными веществами еда может положительно влиять на вес.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Во время завтрака нужно употреблять белок. Он обладает большим тепловым эффектом, чем углеводы и жиры, а это означает, что организм сжигает больше калорий, чтобы переваривать их. В качестве источника белка можно выбрать яйца, греческий йогурт или протеиновый коктейль.

В дополнение к белкам в завтрак нужно включать сложные углеводы. Это углеводы, которые содержатся в таких продуктах, как овёс, цельнозерновой хлеб или киноа. Они постепенно выделяют энергию, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Например, овсяная каша может быть обогащена свежими фруктами, орехами и семенами для добавления клетчатки и питательных веществ. Клетчатка очень важна для обмена веществ, так как она облегчает пищеварение и повышает чувство сытости.

Не забывайте о полезных жирах. Включение в ваш завтрак таких продуктов, как авокадо, орехи или семена чиа, может обеспечить незаменимые жирные кислоты и дополнительную пользу для здоровья. Здоровые жиры не только помогают сбалансировать приём пищи, но и помогают регулировать уровень гормонов, связанных с аппетитом.

Не забывайте о питье. Выпитый стакана воды после пробуждения помогает активировать метаболизм. Вы также можете пить зелёный или травяной чай, которые показали положительное влияние на обмен веществ, благодаря содержанию антиоксидантов.

Важно избегать сахара и простых углеводов, которые содержатся в сладких зёрнах и промышленных хлебобулочных изделиях. Эти продукты могут вызывать скачки сахара в крови, за которыми следуют внезапные падения энергии и голода, создавая порочный круг, который может препятствовать потере веса, пишет ricettasprint. it.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Авто
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда Аудио 
Эти цветы защитят ваш огород лучше любых инсектицидов
Садоводство, цветоводство
Эти цветы защитят ваш огород лучше любых инсектицидов Аудио 
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Новости спорта
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет Аудио 
Популярное
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!

Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Последние материалы
Виза для отдыха, а не для работы: урок для туристов-иностранцев
Тыквенные оладьи-деруны: простой и вкусный рецепт, который просто обязаны попробовать любители овощей
Блёданс и Штурм объяснили, почему мужчины любят милф
Пять моделей нижнего белья, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе
Вундеркинд на миллиард — индийский школьник смог поставить 6 мировых рекордов за день
Купюры подделывать уже не выгодно: теперь вас могут обчистить в Интернете
Сгорят моментально: вы должны отключить эти приборы от розетки во время грозы
5 идеальных суккулентов для вашего дома: быстрорастущие и солнцелюбивые растения
Завтрак, который подстегнёт обмен веществ — никакого кулинарного колдовства
Honda CR-V 2025 — всё тот же вечный кроссовер, но что в нём теперь не так
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.