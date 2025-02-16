Завтрак, который подстегнёт обмен веществ — никакого кулинарного колдовства

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы хотите похудеть, то вы должны уделить особое внимание завтраку. Он обеспечивает энергией и стимулирует обмен веществ, а также может помочь в управлении весом. Эксперты сходятся во мнении, что сбалансированная, богатая питательными веществами еда может положительно влиять на вес.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Во время завтрака нужно употреблять белок. Он обладает большим тепловым эффектом, чем углеводы и жиры, а это означает, что организм сжигает больше калорий, чтобы переваривать их. В качестве источника белка можно выбрать яйца, греческий йогурт или протеиновый коктейль.

В дополнение к белкам в завтрак нужно включать сложные углеводы. Это углеводы, которые содержатся в таких продуктах, как овёс, цельнозерновой хлеб или киноа. Они постепенно выделяют энергию, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Например, овсяная каша может быть обогащена свежими фруктами, орехами и семенами для добавления клетчатки и питательных веществ. Клетчатка очень важна для обмена веществ, так как она облегчает пищеварение и повышает чувство сытости.

Не забывайте о полезных жирах. Включение в ваш завтрак таких продуктов, как авокадо, орехи или семена чиа, может обеспечить незаменимые жирные кислоты и дополнительную пользу для здоровья. Здоровые жиры не только помогают сбалансировать приём пищи, но и помогают регулировать уровень гормонов, связанных с аппетитом.

Не забывайте о питье. Выпитый стакана воды после пробуждения помогает активировать метаболизм. Вы также можете пить зелёный или травяной чай, которые показали положительное влияние на обмен веществ, благодаря содержанию антиоксидантов.

Важно избегать сахара и простых углеводов, которые содержатся в сладких зёрнах и промышленных хлебобулочных изделиях. Эти продукты могут вызывать скачки сахара в крови, за которыми следуют внезапные падения энергии и голода, создавая порочный круг, который может препятствовать потере веса, пишет ricettasprint. it.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

