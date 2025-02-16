Ем финики каждый день – вот что произошло с моим организмом
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Финики — сладкое лакомство, которое вызывает опасения из-за высокого содержания сахара. Однако этот фрукт обладает множеством полезных свойств, от которых не стоит отказываться без веских причин.
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaj Potanin from Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сладкий финик
Кому особенно полезны финики
Исследования международных учёных подтверждают, что регулярное, но умеренное употребление фиников положительно влияет на здоровье.
- Укрепляют кости: финики богаты магнием, бором и фосфором — элементами, которые помогают организму усваивать кальций и предотвращают развитие остеопороза.
- Улучшают работу мозга: в составе фиников присутствуют природные сахара, аминокислоты и антиоксиданты, способствующие повышению концентрации, улучшению памяти и когнитивных функций.
Как правильно есть финики
Рекомендуемая суточная норма — 3-5 штук. Этого достаточно, чтобы получить все полезные свойства фрукта без перегрузки организма сахаром.
Кому стоит быть осторожнее
Из-за высокого содержания сахаров людям с диабетом перед употреблением фиников следует проконсультироваться с врачом.
Уточнения
Финики - съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera).
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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин