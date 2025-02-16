Ем финики каждый день – вот что произошло с моим организмом

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Финики — сладкое лакомство, которое вызывает опасения из-за высокого содержания сахара. Однако этот фрукт обладает множеством полезных свойств, от которых не стоит отказываться без веских причин.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaj Potanin from Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сладкий финик

Кому особенно полезны финики

Исследования международных учёных подтверждают, что регулярное, но умеренное употребление фиников положительно влияет на здоровье.

Укрепляют кости : финики богаты магнием, бором и фосфором — элементами, которые помогают организму усваивать кальций и предотвращают развитие остеопороза.

: финики богаты магнием, бором и фосфором — элементами, которые помогают организму усваивать кальций и предотвращают развитие остеопороза. Улучшают работу мозга: в составе фиников присутствуют природные сахара, аминокислоты и антиоксиданты, способствующие повышению концентрации, улучшению памяти и когнитивных функций.

Как правильно есть финики

Рекомендуемая суточная норма — 3-5 штук. Этого достаточно, чтобы получить все полезные свойства фрукта без перегрузки организма сахаром.

Кому стоит быть осторожнее

Из-за высокого содержания сахаров людям с диабетом перед употреблением фиников следует проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Финики - съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera).

