Бабушка знала, что добавлять в супы, чтобы здоровье не подводило

Знаете ли вы, что нут — это не просто ингредиент для хумуса, но и настоящий суперфуд? Эта бобовая культура богата растительным белком, клетчаткой, витаминами и минералами, что делает её незаменимой в сбалансированном питании.
Растительный белок: Одна чашка нута содержит около 14,5 граммов белка, необходимого для построения мышц и тканей. Употребление растительных белков связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Клетчатка: Содержание клетчатки в нуте способствует снижению уровня "плохого" холестерина (LDL), что положительно влияет на здоровье сердца.
Витамины и минералы: Нут богат железом и фолатом. Железо важно для транспортировки кислорода в организме, а фолат необходим для клеточного деления, особенно во время беременности.
Хрустящий нут: Запеките отваренный нут с любимыми специями до золотистой корочки — отличный вариант здорового перекуса.
Салат с нутом и курицей: Смешайте нут с кусочками курицы, добавьте свежие овощи и заправьте йогуртовым соусом с пряностями.
Сэндвич с нутовой пастой: Разомните нут с лимонным соком и тахини, добавьте специи по вкусу и используйте как намазку для хлеба.
Тушёная тыква с нутом: Комбинация сладкой тыквы и нута создаёт насыщенное и питательное блюдо.
Запечённый тофу с нутом и заатаром: Сочетание нута и тофу, приправленное заатаром, порадует любителей восточной кухни.
Включение нута в ежедневное питание не только разнообразит ваш рацион, но и принесёт значительную пользу здоровью. Попробуйте новые рецепты и наслаждайтесь вкусом и пользой этого удивительного продукта.
Бара́ний нут или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура.
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