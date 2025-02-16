Бабушка знала, что добавлять в супы, чтобы здоровье не подводило

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что нут — это не просто ингредиент для хумуса, но и настоящий суперфуд? Эта бобовая культура богата растительным белком, клетчаткой, витаминами и минералами, что делает её незаменимой в сбалансированном питании.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Нут

Преимущества добавления нута в рацион

Растительный белок : Одна чашка нута содержит около 14,5 граммов белка, необходимого для построения мышц и тканей. Употребление растительных белков связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Клетчатка : Содержание клетчатки в нуте способствует снижению уровня "плохого" холестерина (LDL), что положительно влияет на здоровье сердца.

Витамины и минералы: Нут богат железом и фолатом. Железо важно для транспортировки кислорода в организме, а фолат необходим для клеточного деления, особенно во время беременности.

Вкусные способы включения нута в меню

Хрустящий нут : Запеките отваренный нут с любимыми специями до золотистой корочки — отличный вариант здорового перекуса.

Салат с нутом и курицей : Смешайте нут с кусочками курицы, добавьте свежие овощи и заправьте йогуртовым соусом с пряностями.

Сэндвич с нутовой пастой : Разомните нут с лимонным соком и тахини, добавьте специи по вкусу и используйте как намазку для хлеба.

Тушёная тыква с нутом : Комбинация сладкой тыквы и нута создаёт насыщенное и питательное блюдо.

Запечённый тофу с нутом и заатаром: Сочетание нута и тофу, приправленное заатаром, порадует любителей восточной кухни.

Включение нута в ежедневное питание не только разнообразит ваш рацион, но и принесёт значительную пользу здоровью. Попробуйте новые рецепты и наслаждайтесь вкусом и пользой этого удивительного продукта.

Уточнения

Бара́ний нут или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура.

