Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леон Кемстач назвал причину, почему хочет всю жизнь играть в кино
Бабушка не садится за рассаду без этих средств — теперь и у меня всегда отличный урожай
Когда земля под колесами важнее правил: как статус территории влияет на эвакуацию
Когда лучше проводить обработку плодовых деревьев от вредителей?
6 главных ошибок, которые мы совершаем с волосами перед сном
Угроза существованию. Глава МИД Канады сделала заявление о пошлинах
Взаимное облизывание у кошек — что это значит на самом деле
Фасоль и чечевица – польза или вред? Всё зависит от одного правила
Срочно нужна сухая одежда? Вот 9 хитростей для быстрой сушки

Ваше сердце скажет спасибо: когда кофе приносит пользу, а когда вредит

3:02
Здоровье

Кофе прочно вошел в нашу жизнь, в ритуалы, распорядок дня и даже биологические процессы. Он оказывает влияние на нашу работоспособность, восприятие информации, и даже на перистальтику! Но прежде всего, кофе — это наслаждение вкусом.

часы, будильник, кофе
Фото: Wikimedia Commons by Sanah Suvarna sanahsuvarna is licensed under Public domain
часы, будильник, кофе

Утренний кофе — залог здоровья.

На протяжении почти 20 лет ученые собирали данные для оценки зависимости здоровья взрослых от потребления кофе. Собранные данные были стандартизированы с учетом влияния возраста, пола, образа жизни и состояния здоровья. Участники были разделены на три группы:

  • Те, кто пьет утренний кофе (36% от общего числа)
  • Те, кто активно пьет кофе в течение всего дня (16%)
  • Те, кто не пьет кофе утром (48% участников исследования)

Ученые пришли к выводу, что люди, начинавшие день с чашечки кофе, на 16% оказались более защищены от риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто обходился утром без кофе. По мнению исследователей, чашечка-две и даже три кофе до полудня дает положительный эффект как умеренным потребителям, так и активным.

Какой кофе лучше: натуральный или сублимированный ?

Кофе — это огромный фактор, демонстрирующий, в том числе, качество жизни: люди с высоким достатком выбирают премиальный или просто качественный натуральный кофе для домашних кофемашин, для приготовления в турке или заваривания в чашке. Люди, предпочитающие экономить, купят сублимированный, если не для дома, то для дачи или поездок, полагая, что разницы нет или она незначительна. Между тем, растворимый кофе в несколько раз токсичнее для организма, чем натуральный.

Сублимированный (растворимый) кофе подвергается более интенсивной обработке, в результате чего в нем может содержаться больше акриламида — токсичного химического соединения, образующегося при высокотемпературной обработке свыше 120 градусов и оказывающего нейротоксичное действие, а также увеличивающего риск развития онкологии, и глицидамида — еще более токсичного метаболита акриламида, способного повреждать ДНК и нарушать работу клеток.

Сколько кофе можно пить?

Кофеин, основной активный компонент кофе, является стимулятором, повышающим артериальное давление. Поэтому гипертоникам стоит с осторожностью употреблять кофе или, при сильной зависимости от вкуса кофе, заменить 50% всего выпиваемого на бескофеиновый напиток. Считается, что люди с пониженным давлением могут без последствий для здоровья и сна пить кофе больше других, хотя толерантность к кофе — сугубо индивидуальна и может меняться с возрастом. Тем не менее, важно помнить, что передозировка кофеина может быть опасна.

Уточнения

Раствори́мый ко́фе — сухой экстракт из кофейных зёрен для получения напитка.
 

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Садоводство, цветоводство
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут Аудио 
Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери
Шоу-бизнес
Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери Аудио 
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Авто
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех Аудио 
Популярное
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?

Ученые-океанологи высказали опасения относительно будущих изменений в мировом океане, связанных с климатическими процессами. По их мнению, если человечество не предпримет мер по снижению выбросов парниковых газов, последствия могут оказаться катастрофическими.

Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Ил-14. Легендарный самолёт, изменивший гражданскую авиацию Советского Союза Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Последние материалы
Фасоль и чечевица – польза или вред? Всё зависит от одного правила
Срочно нужна сухая одежда? Вот 9 хитростей для быстрой сушки
В Лос-Анджелесе прокомментировали информацию о разводе Уэста и Цензори
Система охлаждения в опасности? Проверьте это!
Бабушкин метод: тонкие блинчики с дырочками без химии и хлопот
Разнообразьте ваши тренировки! Это необычное упражнение взорвёт ягодицы и бёдра
Сочный зеркальный карп, который тает во рту: попробуйте сами
Как политические риски влияют на хранение золота в Банке Англии
Вы никогда не думали, что завтрак может быть таким сытным и простым
5 растительных источников белка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.