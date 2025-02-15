Ваше сердце скажет спасибо: когда кофе приносит пользу, а когда вредит

3:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе прочно вошел в нашу жизнь, в ритуалы, распорядок дня и даже биологические процессы. Он оказывает влияние на нашу работоспособность, восприятие информации, и даже на перистальтику! Но прежде всего, кофе — это наслаждение вкусом.

Фото: Wikimedia Commons by Sanah Suvarna sanahsuvarna is licensed under Public domain часы, будильник, кофе

Утренний кофе — залог здоровья.

На протяжении почти 20 лет ученые собирали данные для оценки зависимости здоровья взрослых от потребления кофе. Собранные данные были стандартизированы с учетом влияния возраста, пола, образа жизни и состояния здоровья. Участники были разделены на три группы:

Те, кто пьет утренний кофе (36% от общего числа)

Те, кто активно пьет кофе в течение всего дня (16%)

Те, кто не пьет кофе утром (48% участников исследования)

Ученые пришли к выводу, что люди, начинавшие день с чашечки кофе, на 16% оказались более защищены от риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто обходился утром без кофе. По мнению исследователей, чашечка-две и даже три кофе до полудня дает положительный эффект как умеренным потребителям, так и активным.

Какой кофе лучше: натуральный или сублимированный ?

Кофе — это огромный фактор, демонстрирующий, в том числе, качество жизни: люди с высоким достатком выбирают премиальный или просто качественный натуральный кофе для домашних кофемашин, для приготовления в турке или заваривания в чашке. Люди, предпочитающие экономить, купят сублимированный, если не для дома, то для дачи или поездок, полагая, что разницы нет или она незначительна. Между тем, растворимый кофе в несколько раз токсичнее для организма, чем натуральный.

Сублимированный (растворимый) кофе подвергается более интенсивной обработке, в результате чего в нем может содержаться больше акриламида — токсичного химического соединения, образующегося при высокотемпературной обработке свыше 120 градусов и оказывающего нейротоксичное действие, а также увеличивающего риск развития онкологии, и глицидамида — еще более токсичного метаболита акриламида, способного повреждать ДНК и нарушать работу клеток.

Сколько кофе можно пить?

Кофеин, основной активный компонент кофе, является стимулятором, повышающим артериальное давление. Поэтому гипертоникам стоит с осторожностью употреблять кофе или, при сильной зависимости от вкуса кофе, заменить 50% всего выпиваемого на бескофеиновый напиток. Считается, что люди с пониженным давлением могут без последствий для здоровья и сна пить кофе больше других, хотя толерантность к кофе — сугубо индивидуальна и может меняться с возрастом. Тем не менее, важно помнить, что передозировка кофеина может быть опасна.

Уточнения

Раствори́мый ко́фе — сухой экстракт из кофейных зёрен для получения напитка.



