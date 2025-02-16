Кофе — не единственный враг сна: эти продукты мешают вам выспаться

Если вам трудно заснуть, задумайтесь, не употребляли ли вы что-либо из этого списка. Диетолог Евгений Арзамасцев отметил, что определенные продукты могут негативно сказываться на качестве сна.
На сон влияют различные факторы, включая питание. Например, всем известно, что кофе лучше пить по утрам, а не по вечерам, так как кофеин активизирует нервную систему. Если выпить чашку кофе или крепкого чая незадолго до сна, активные вещества не успеют покинуть организм.
Кроме того, в интервью "Москве 24" диетолог рекомендовал избегать жирной пищи перед сном, так как она может вызвать вздутие и дискомфорт в животе.
Если отказаться от ужина не представляется возможным, лучше выбирать лёгкие варианты: курица или рыба с гарниром из вареных, запеченных или приготовленных на гриле овощей. В противном случае, если не поесть, вы можете столкнуться с другой проблемой — не сможете уснуть из-за чувства голода.
Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!