Кофе — не единственный враг сна: эти продукты мешают вам выспаться

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вам трудно заснуть, задумайтесь, не употребляли ли вы что-либо из этого списка. Диетолог Евгений Арзамасцев отметил, что определенные продукты могут негативно сказываться на качестве сна.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

На сон влияют различные факторы, включая питание. Например, всем известно, что кофе лучше пить по утрам, а не по вечерам, так как кофеин активизирует нервную систему. Если выпить чашку кофе или крепкого чая незадолго до сна, активные вещества не успеют покинуть организм.

Кроме того, в интервью "Москве 24" диетолог рекомендовал избегать жирной пищи перед сном, так как она может вызвать вздутие и дискомфорт в животе.

Если отказаться от ужина не представляется возможным, лучше выбирать лёгкие варианты: курица или рыба с гарниром из вареных, запеченных или приготовленных на гриле овощей. В противном случае, если не поесть, вы можете столкнуться с другой проблемой — не сможете уснуть из-за чувства голода.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

