Оказывается, неважно, варите вы кофе или просто размешиваете ложкой — главное в другом

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует множество слухов о растворимом кофе, и некоторые люди уверены, что этот напиток нельзя употреблять. Однако доктор Александр Мясников развеял эти мифы.

Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кофе

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист подчеркнул, что важна не форма кофе, а способ его приготовления. Он особо отметил значимость мягкой сублимационной сушки.

Напиток, получаемый из сублимированного кофе, не только вкусный, но и полезный, так как содержит те же вещества, что и зерновой кофе. А этот, как известно, является источником антиоксидантов и аминокислот.

Эти компоненты помогают снизить риск развития различных заболеваний. Кроме того, кофеин уменьшает устойчивость тканей к инсулину, что, в свою очередь, снижает вероятность появления диабета.

"Качественно сделанный растворимый кофе по своим свойствам не уступает зерновому", — отметил врач.

Уточнения

Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы.

