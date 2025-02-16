Чрезмерное употребление молока жителем Нидерландов едва не привело к трагедии

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мужчина из Нидерландов попал в реанимацию из-за чрезмерного употребления молока. 54-летний житель Роттердама ежедневно выпивал по 22 литра этого напитка, пытаясь справиться с постоянной жаждой, вызванной повышенным уровнем сахара в крови.

Фото: wikimapia by Ukko-wc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Стакан молока

Несмотря на то, что мужчина был осведомлён о своём диагнозе — диабете, назначенные врачом таблетки и диета не приносили облегчения. В результате он решил самостоятельно регулировать своё состояние, употребляя большие объёмы молока. Однако это привело к серьёзным последствиям для его здоровья.

Чрезмерное потребление молока вызвало значительное повышение уровня кальция в крови, что негативно сказалось на работе почек. Кроме того, кровь мужчины стала мутной из-за повышенной концентрации жира. Эти нарушения привели к появлению у него постоянной тошноты, вздутию живота, слабости и спутанности сознания.

Согласно отчёту, опубликованному в "Международном журнале клинической медицины", злоупотребление молоком стало причиной экстренной госпитализации мужчины. Для стабилизации его состояния врачам пришлось применить препараты, снижающие уровень кальция в крови.

Этот случай подчёркивает важность ответственного отношения к своему здоровью и необходимость следовать рекомендациям специалистов.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.



Нидерла́нды (нидерл. Nederland [ˈneːdərlɑnt], ), официальное название — Короле́вство Нидерла́ндов (нидерл. Koninkrijk der Nederlanden), разг. Голла́ндия — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).

