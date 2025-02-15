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Фасоль и чечевица – польза или вред? Всё зависит от одного правила

1:08
Здоровье

Можно ли употреблять бобовые ежедневно, или лучше делать перерывы в несколько дней?

Бобовые культуры
Фото: pixabay.com by 821292, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бобовые культуры

Бобовые безусловно полезны, и диетологи регулярно включают их в свои рекомендации. Наиболее популярные представители этой группы — фасоль, горох и чечевица. Они насыщены антиоксидантами и защищают организм от последствий окислительного стресса. Вдобавок, бобовые являются доступным источником клетчатки.

С одной стороны, бобовые можно есть каждый день. Однако гастроэнтеролог Владимир Неронов предупреждает против этого, чтобы избежать проблем с пищеварением.

"Бобовые содержат олигосахариды, которые могут вызывать газообразование и дискомфорт", — отметил врач в комментарии для РИАМО.

Вводить бобовые в рацион следует постепенно и в небольших порциях, чтобы не перегружать организм (правило умеренности и регулярности). Рекомендуется употреблять их 2-3 раза в неделю. Лучше всего, если бобовые станут дополнением к основным блюдам, а не самостоятельным гарниром.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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