Диетологи раскрыли главное правило похудения: и дело не только в еде

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все знают, что для похудения важен рацион. Но задумывались ли вы, что не менее важно и время приема пищи? Как утверждает диетолог Лена Бакович, правильно подобранное расписание еды может не только улучшить обмен веществ, но и предотвратить вечерние приступы голода, мешающие снижению веса.

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Когда лучше всего обедать

Если вы просыпаетесь в 7 утра и завтракаете около 8 часов, то примерно через 4-5 часов снова почувствуете голод. Оптимальное время для обеда — с 12 до 13 часов. Поздний обед может спровоцировать переедание на ужин или перед сном. А если пообедать слишком рано, возрастает риск, что к вечеру появится сильный голод, который сложно будет контролировать.

Почему важно соблюдать режим питания

Диетолог подчеркивает: важно не только следить за тем, что вы едите, но и стараться питаться в одно и то же время каждый день. Дело в том, что организм работает по циркадным ритмам, регулирующим уровень гормонов, метаболизм и даже пищеварение. Если режим питания нестабилен, это может привести к серьезным последствиям.

Что происходит при нарушении режима питания?

Замедляется обмен веществ — организм не получает пищу в нужный момент, и пищеварительные ферменты выделяются нерегулярно. Это может вызвать проблемы с ЖКТ, вздутие и даже набор веса. Колебания уровня сахара в крови — при нерегулярном питании глюкоза резко скачет, вызывая усталость, раздражительность и частые приступы голода. В долгосрочной перспективе это повышает риск диабета. Нарушение сна — поздние перекусы сбивают выработку мелатонина, мешая засыпанию и ухудшая качество сна. Повышенный аппетит — гормоны голода (грелин и лептин) выходят из баланса, из-за чего возникает частое желание перекусить, что ведет к перееданию. Снижение концентрации и энергии — при хаотичном питании организм не может эффективно распределять энергию, что приводит к усталости и ухудшению когнитивных способностей.

Как поддерживать циркадный ритм питания?

Старайтесь обедать каждый день в одно и то же время.

Соблюдайте баланс питательных веществ (белки, клетчатка, полезные жиры).

Не пропускайте приемы пищи и не допускайте длительных голодовок.

Регулярное питание не только помогает контролировать вес, но и улучшает общее самочувствие, дает энергию и способствует качественному сну.

Уточнения

Обе́д ("-ед-" ("еда") и приставки "об-" (как "объем", "обход") — основной дневной приём пищи; в древности обозначало не саму́ дневную трапезу, а время до и после еды.

