Диетологи раскрыли главное правило похудения: и дело не только в еде

Все знают, что для похудения важен рацион. Но задумывались ли вы, что не менее важно и время приема пищи? Как утверждает диетолог Лена Бакович, правильно подобранное расписание еды может не только улучшить обмен веществ, но и предотвратить вечерние приступы голода, мешающие снижению веса.
Если вы просыпаетесь в 7 утра и завтракаете около 8 часов, то примерно через 4-5 часов снова почувствуете голод. Оптимальное время для обеда — с 12 до 13 часов. Поздний обед может спровоцировать переедание на ужин или перед сном. А если пообедать слишком рано, возрастает риск, что к вечеру появится сильный голод, который сложно будет контролировать.
Диетолог подчеркивает: важно не только следить за тем, что вы едите, но и стараться питаться в одно и то же время каждый день. Дело в том, что организм работает по циркадным ритмам, регулирующим уровень гормонов, метаболизм и даже пищеварение. Если режим питания нестабилен, это может привести к серьезным последствиям.
Регулярное питание не только помогает контролировать вес, но и улучшает общее самочувствие, дает энергию и способствует качественному сну.
Обе́д ("-ед-" ("еда") и приставки "об-" (как "объем", "обход") — основной дневной приём пищи; в древности обозначало не саму́ дневную трапезу, а время до и после еды.
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