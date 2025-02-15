Какой компот пить на диете? Советы диетолога Павлова для диабетиков и худеющих

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витаминные компоты из фруктов и ягод подходят не для всех. Например, диабетикам рекомендуется избегать слишком сладких продуктов, а худеющие сознательно отказываются от них. Однако, как отметила диетолог Ольга Павлова, некоторые варианты могут быть полезны практически всем.

Фото: commons.wikimedia.org by James Gordon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Компот из клубники

Компоты можно готовить не на сахаре, а на его заменителях, таких как эритритол или стевия. Хотя такие напитки будут храниться всего 1-2 дня из-за отсутствия консервантов, они не вызовут повышения уровня глюкозы в крови.

В видео на своём YouTube-канале Павлова подчеркнула, что компоты следует варить только из свежих фруктов и ягод, поскольку они имеют более низкий гликемический индекс по сравнению с сухофруктами. Готовые напитки рекомендуется употреблять в первой половине дня.

"Наиболее полезные ягоды и фрукты, из которых стоит готовить компот, — слива, яблоко, клубника, малина, вишня, абрикос", — заключила диетолог.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

