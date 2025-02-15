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Что с вами делает гипноз: исследователи заглянули в мозг под гипнозом

2:02
Здоровье

Исследователи из Университета Цюриха доказали, что гипноз влияет на активность мозга, меняя нейрохимическую среду отдельных его областей. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Как гипноз воздействует на мозг

Гипноз — это особое состояние сознания, при котором восприятие, память и ощущения могут изменяться под влиянием внушения. Человек в этом состоянии не теряет контроля над собой, но становится более восприимчивым к внешним воздействиям. Ученые обнаружили, что гипноз особенно влияет на области мозга, отвечающие за внимание и осознание тела.

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) позволила зафиксировать изменения в активности коры головного мозга, связанной с восприятием пространства и времени. Это подтверждает, что гипноз — не просто психологическое явление, а физиологический процесс с измеримыми эффектами.

Что показали исследования

Участники эксперимента проходили два уровня гипноза:

  • Умеренное расслабление.
  • Глубокое состояние, известное как состояние Эсдейла.

В обоих случаях наблюдалась высокая концентрация альфа- и тета-ритмов, которые характерны для глубокой релаксации. Они сопровождаются замедлением дыхания и сердечного ритма, что подтверждает влияние гипноза на физиологические процессы.

Гипноз как инструмент терапии

Результаты исследования доказывают, что гипноз — это не выдумка, а реальный механизм изменения работы мозга. Эти данные могут помочь в развитии методов терапии для лечения тревожных расстройств, снятия боли и коррекции других состояний.

Однако ученые отмечают, что реакции на гипноз индивидуальны, и полученные выводы не могут распространяться на всех людей. Дальнейшие исследования помогут глубже понять механизмы его воздействия.

Уточнения

Гипно́з (др.-греч. ὕπνος "сон") — временное состояние, характеризующееся резкой фокусировкой внимания и высокой подверженностью внушению; состояние гипноза вызывается воздействием гипнотизера или целенаправленным самовнушением.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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