Почему мы стесняемся самих себя? Психология стыда и самооценки

3:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стыд — одно из самых сложных чувств, которое может как защищать нас, так и мешать выстраивать доверительные отношения. Оно учит нас соблюдать границы, но в то же время способно подорвать самооценку. Разбираемся, откуда берется стыд, какие его виды бывают и как научиться открываться людям без страха осуждения.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка грустит

Почему стыд нам нужен

Хотя стыд часто воспринимается как неприятное чувство, в разумных пределах он играет важную роль:

Защищает от обесценивания и насмешек: мы не раскрываемся перед всеми подряд.

мы не раскрываемся перед всеми подряд. Помогает не ставить других в неловкое положение: не все готовы слушать подробности чужой жизни.

Но если стыд становится чрезмерным, он заставляет сомневаться в себе, переживать о прошлых поступках и ощущать свою "неправильность".

Виды стыда: социальный и интимный

Стыд бывает двух типов:

Социальный: формируется обществом, помогает сохранить репутацию. Мы надеваем "маску" приличия, чтобы избежать осуждения.

формируется обществом, помогает сохранить репутацию. Мы надеваем "маску" приличия, чтобы избежать осуждения. Интимный: защищает нашу личную зону, не давая раскрывать то, что важно для нас и наших близких.

Если социальный стыд — это наше "лицо", которое видно всем, то интимный — то, что мы скрываем, потому что это слишком личное.

Как стыд связан с самооценкой

Когда у человека здоровая самооценка, стыд помогает сохранять достоинство. Но если самооценка занижена, могут возникнуть три реакции:

Бесцеремонность: полное отсутствие личных границ, рассказывание личных подробностей всем подряд.

полное отсутствие личных границ, рассказывание личных подробностей всем подряд. Чрезмерная стеснительность: неспособность открыться даже в безопасной обстановке.

неспособность открыться даже в безопасной обстановке. Бестактность: грубость, нарушение границ других людей, некорректные шутки.

Иногда человек может проявлять разные формы поведения в зависимости от ситуации.

4 формы стыда

Стыд проявляется в нескольких вариантах:

Стыд виновника: появляется, когда мы нарушаем обещание или причиняем боль близким.

появляется, когда мы нарушаем обещание или причиняем боль близким. Стыд жертвы: не зависит от наших действий, возникает, когда нас унижают или несправедливо обвиняют.

не зависит от наших действий, возникает, когда нас унижают или несправедливо обвиняют. Ложный стыд: возникает в неловких ситуациях, в которых никто не виноват (например, если в метро на нас упал незнакомец).

возникает в неловких ситуациях, в которых никто не виноват (например, если в метро на нас упал незнакомец). Испанский стыд: чувство неловкости за чужие поступки, даже если мы не имеем к ним отношения.

Как перестать бояться открываться людям

Чувство стыда мешает выстраивать доверительные отношения, но его можно ослабить.

Выберите человека, которому доверяете: важна комфортная атмосфера для разговора.

важна комфортная атмосфера для разговора. Проявите к себе сочувствие: скажите себе: "Мне сложно об этом говорить, но я в безопасности".

скажите себе: "Мне сложно об этом говорить, но я в безопасности". Соблюдайте уважительную дистанцию: задавайте себе и собеседнику вопросы: "Не слишком ли это?" и "Стоит ли мне продолжать?".

задавайте себе и собеседнику вопросы: "Не слишком ли это?" и "Стоит ли мне продолжать?". Практикуйтесь: со временем открываться станет легче. Если страх остаётся сильным, можно обратиться к психологу.

Стыд — важная эмоция, но не стоит позволять ей управлять вашей жизнью. Главное — уметь отличать здоровый стыд от деструктивного и не бояться быть собой.

Уточнения

Стыд — негативная эмоция; чувство и осознание человеком, что поступок, мотив или качество может не соответствовать нормам, принятым в данной среде, либо предполагаемым ожиданиям.

