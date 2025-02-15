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Частые ночные походы в туалет: безобидная привычка или признак болезни

3:16
Здоровье

Ночные пробуждения из-за позывов к мочеиспусканию могут быть вызваны как возрастными изменениями, так и серьезными заболеваниями, включая сахарный диабет и сердечно-сосудистые патологии.

Врач-психиатр
Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач-психиатр

Что такое никтурия

Частые ночные пробуждения для посещения туалета называют никтурией. Это состояние может быть следствием физиологических процессов или патологических изменений в организме.

Физиологические причины ночных пробуждений

  • Возрастные изменения: с возрастом выработка антидиуретического гормона вазопрессина, который регулирует работу почек, снижается. Это приводит к усиленному мочеиспусканию в ночные часы.
  • Снижение эластичности мочевого пузыря: с возрастом стенки мочевого пузыря теряют способность удерживать большое количество жидкости, что вызывает частые позывы.

Патологические причины никтурии

Заболевания мочевыделительной системы

  • Инфекции мочевыводящих путей (цистит, уретрит): воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря или уретры вызывает раздражение и учащенные позывы к мочеиспусканию.
  • Гиперактивный мочевой пузырь: из-за неконтролируемых сокращений мышц мочевого пузыря появляются частые и внезапные позывы.
  • Мочекаменная болезнь: камни в почках или мочевом пузыре могут раздражать его стенки, вызывая учащенное мочеиспускание.

Сердечно-сосудистые заболевания

  • Сердечная недостаточность: при заболеваниях сердца в организме задерживается жидкость в течение дня. В положении лежа она перераспределяется, и почки начинают активно выводить ее, что приводит к никтурии.

Эндокринные нарушения

  • Сахарный диабет: повышенный уровень глюкозы в крови заставляет почки работать активнее, увеличивая объем вырабатываемой мочи.
  • Гипертиреоз: избыточная активность щитовидной железы ускоряет обмен веществ и может усиливать мочеиспускание.

Заболевания нервной системы

Некоторые неврологические заболевания могут нарушать контроль мочевого пузыря:

  • Рассеянный склероз
  • Болезнь Паркинсона
  • Последствия инсульта

Синдром обструктивного апноэ сна

Это состояние, при котором у спящего человека периодически останавливается дыхание. Оно провоцирует повышение давления в грудной клетке и стимулирует выработку натрийуретического пептида — вещества, усиливающего диурез. В результате человек просыпается для похода в туалет.

Психологические причины

  • Стресс и тревожность могут спровоцировать учащенные позывы к мочеиспусканию, особенно в ночное время.
  • Депрессия может оказывать влияние на работу вегетативной нервной системы, вызывая никтурию.

Когда стоит обратиться к врачу

Если ночные пробуждения для посещения туалета становятся регулярными и мешают качественному сну, следует обратиться к специалисту. Увеличение частоты мочеиспускания может быть признаком серьезных патологий, требующих диагностики и лечения.

Самолечение в таких случаях недопустимо — только врач может провести обследование и назначить соответствующую терапию.

Уточнения

Никтурия — потребность просыпаться ночью для мочеиспускания один или более раз на регулярной основе. 

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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