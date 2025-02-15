Частые ночные походы в туалет: безобидная привычка или признак болезни

3:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ночные пробуждения из-за позывов к мочеиспусканию могут быть вызваны как возрастными изменениями, так и серьезными заболеваниями, включая сахарный диабет и сердечно-сосудистые патологии.

Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач-психиатр

Что такое никтурия

Частые ночные пробуждения для посещения туалета называют никтурией. Это состояние может быть следствием физиологических процессов или патологических изменений в организме.

Физиологические причины ночных пробуждений

Возрастные изменения : с возрастом выработка антидиуретического гормона вазопрессина, который регулирует работу почек, снижается. Это приводит к усиленному мочеиспусканию в ночные часы.

: с возрастом выработка антидиуретического гормона вазопрессина, который регулирует работу почек, снижается. Это приводит к усиленному мочеиспусканию в ночные часы. Снижение эластичности мочевого пузыря: с возрастом стенки мочевого пузыря теряют способность удерживать большое количество жидкости, что вызывает частые позывы.

Патологические причины никтурии

Заболевания мочевыделительной системы

Инфекции мочевыводящих путей (цистит, уретрит) : воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря или уретры вызывает раздражение и учащенные позывы к мочеиспусканию.

: воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря или уретры вызывает раздражение и учащенные позывы к мочеиспусканию. Гиперактивный мочевой пузырь : из-за неконтролируемых сокращений мышц мочевого пузыря появляются частые и внезапные позывы.

: из-за неконтролируемых сокращений мышц мочевого пузыря появляются частые и внезапные позывы. Мочекаменная болезнь: камни в почках или мочевом пузыре могут раздражать его стенки, вызывая учащенное мочеиспускание.

Сердечно-сосудистые заболевания

Сердечная недостаточность: при заболеваниях сердца в организме задерживается жидкость в течение дня. В положении лежа она перераспределяется, и почки начинают активно выводить ее, что приводит к никтурии.

Эндокринные нарушения

Сахарный диабет : повышенный уровень глюкозы в крови заставляет почки работать активнее, увеличивая объем вырабатываемой мочи.

: повышенный уровень глюкозы в крови заставляет почки работать активнее, увеличивая объем вырабатываемой мочи. Гипертиреоз: избыточная активность щитовидной железы ускоряет обмен веществ и может усиливать мочеиспускание.

Заболевания нервной системы

Некоторые неврологические заболевания могут нарушать контроль мочевого пузыря:

Рассеянный склероз

Болезнь Паркинсона

Последствия инсульта

Синдром обструктивного апноэ сна

Это состояние, при котором у спящего человека периодически останавливается дыхание. Оно провоцирует повышение давления в грудной клетке и стимулирует выработку натрийуретического пептида — вещества, усиливающего диурез. В результате человек просыпается для похода в туалет.

Психологические причины

Стресс и тревожность могут спровоцировать учащенные позывы к мочеиспусканию, особенно в ночное время.

могут спровоцировать учащенные позывы к мочеиспусканию, особенно в ночное время. Депрессия может оказывать влияние на работу вегетативной нервной системы, вызывая никтурию.

Когда стоит обратиться к врачу

Если ночные пробуждения для посещения туалета становятся регулярными и мешают качественному сну, следует обратиться к специалисту. Увеличение частоты мочеиспускания может быть признаком серьезных патологий, требующих диагностики и лечения.

Самолечение в таких случаях недопустимо — только врач может провести обследование и назначить соответствующую терапию.

Уточнения

Никтурия — потребность просыпаться ночью для мочеиспускания один или более раз на регулярной основе.

