Частые ночные походы в туалет: безобидная привычка или признак болезни

Ночные пробуждения из-за позывов к мочеиспусканию могут быть вызваны как возрастными изменениями, так и серьезными заболеваниями, включая сахарный диабет и сердечно-сосудистые патологии.
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Врач-психиатр
Что такое никтурия
Частые ночные пробуждения для посещения туалета называют никтурией. Это состояние может быть следствием физиологических процессов или патологических изменений в организме.
Физиологические причины ночных пробуждений
Возрастные изменения: с возрастом выработка антидиуретического гормона вазопрессина, который регулирует работу почек, снижается. Это приводит к усиленному мочеиспусканию в ночные часы.
Снижение эластичности мочевого пузыря: с возрастом стенки мочевого пузыря теряют способность удерживать большое количество жидкости, что вызывает частые позывы.
Патологические причины никтурии
Заболевания мочевыделительной системы
Инфекции мочевыводящих путей (цистит, уретрит): воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря или уретры вызывает раздражение и учащенные позывы к мочеиспусканию.
Гиперактивный мочевой пузырь: из-за неконтролируемых сокращений мышц мочевого пузыря появляются частые и внезапные позывы.
Мочекаменная болезнь: камни в почках или мочевом пузыре могут раздражать его стенки, вызывая учащенное мочеиспускание.
Сердечно-сосудистые заболевания
Сердечная недостаточность: при заболеваниях сердца в организме задерживается жидкость в течение дня. В положении лежа она перераспределяется, и почки начинают активно выводить ее, что приводит к никтурии.
Эндокринные нарушения
Сахарный диабет: повышенный уровень глюкозы в крови заставляет почки работать активнее, увеличивая объем вырабатываемой мочи.
Гипертиреоз: избыточная активность щитовидной железы ускоряет обмен веществ и может усиливать мочеиспускание.
Заболевания нервной системы
Некоторые неврологические заболевания могут нарушать контроль мочевого пузыря:
Рассеянный склероз
Болезнь Паркинсона
Последствия инсульта
Синдром обструктивного апноэ сна
Это состояние, при котором у спящего человека периодически останавливается дыхание. Оно провоцирует повышение давления в грудной клетке и стимулирует выработку натрийуретического пептида — вещества, усиливающего диурез. В результате человек просыпается для похода в туалет.
Психологические причины
Стресс и тревожность могут спровоцировать учащенные позывы к мочеиспусканию, особенно в ночное время.
Депрессия может оказывать влияние на работу вегетативной нервной системы, вызывая никтурию.
Когда стоит обратиться к врачу
Если ночные пробуждения для посещения туалета становятся регулярными и мешают качественному сну, следует обратиться к специалисту. Увеличение частоты мочеиспускания может быть признаком серьезных патологий, требующих диагностики и лечения.
Самолечение в таких случаях недопустимо — только врач может провести обследование и назначить соответствующую терапию.
Уточнения
Никтурия — потребность просыпаться ночью для мочеиспускания один или более раз на регулярной основе.